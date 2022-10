Salió a la luz un tema inédito de Queen de 1989

El sencillo, del que el viernes pasado se había dado a conocer un anticipo y que este miércoles se había filtrado en una radio francesa, está disponible desde hoy en tiendas digitales y será parte de una edición de lujo de la mencionada placa de los `80, que saldrá a la venta el 18 de noviembre.

A más de 30 años de la muerte de Freddie Mercury, Queen lanzó este jueves el tema «Face it Alone», una grabación inédita registrada en las sesiones del disco «The Miracle» de 1989.

El sencillo, del que el viernes pasado se había dado a conocer un anticipo y que este miércoles se había filtrado en una radio francesa, está disponible desde hoy en tiendas digitales y será parte de una edición de lujo de la mencionada placa de los `80, que saldrá a la venta el 18 de noviembre.

«¡Fans de Queen! ¿Vieron las noticias? Tengan los ojos bien abiertos y compartan sus fotos de dónde vieron los anuncios usando el hashtag #FaceItAlone», había escrito la banda en su cuenta de Twitter el viernes pasado, junto a un audio en donde se escuchaba un pequeño fragmento con la inconfundible voz de Mercury.

Finalmente, la canción fue conocida de manera completa ayer por una filtración y hoy ya está formalmente disponible en plataformas digitales.

Se trata de una balada alineada en el estilo musical del grupo en aquellos últimos años, en el que ya había dejado de lado algunos aspectos más progresivos y se había volcado a un sonido más convencional.

— Queen (@QueenWillRock) October 13, 2022