El Zurdo Robles volvió a Grecia por la revancha y lo logró

El atleta de Caleta Olivia viajó nuevamente al viejo continente para participar del “Spartathlon”, una de las carreas más duras del mundo, con un recorrido de 246km en 36 horas. Sergio Robles logró el objetivo de ser un finisher y se mostró feliz por la hazaña realizada.

De Caleta al mundo, Sergio “Zurdo” Robles, participó del “Spartathlon”, una mítica carrera que une las ciudades griegas de Atenas y Esparta. Todavía en Grecia, Sergio dialogó con La Mañana en Patagonia sobre la experiencia en la cuál pudo lograr su objetivo luego de tantos años de preparación.

“El año pasado vine a participar y la verdad que es muy duro. En ese momento no logré el objetivo deportivo que era finalizar la carrera, pero hablé con un atleta argentino que logró ser finisher por tercera vez para que me pueda entrenar porque quería la revancha. Comenzamos a trabajar muy duro, y en abril de este año me fue muy bien en una carrera en Uruguay”, explicó el atleta caletense.

“Tuve mi revancha. Fue una experiencia única, es algo increíble. Me sentí muy bien físicamente, mentalmente y espiritualmente. Sabía que lo iba a lograr porque entrené un montón, y tanto sacrificio siempre vale la pena”, mencionó el zurdo.

En cuanto al detalle de la carrera, agregó: “Son 246km en 36 horas. A su vez, hay 75 puestos de control y a cada uno tenés que llegar con tiempo a favor, al que no llega lo van eliminando, como me ocurrió el año pasado. A medida que iba pasando los kilómetros yo sabía que tenía la carrera adentro. Terminé feliz porque se logró el objetivo, en un tiempo impensado de 34 horas y 2 minutos”. Por último, mencionó que en todas las carreras en las que compite, no busca llegar al podio, sino establecer sus propios objetivos personales. “Nunca busco el podio, sino buscar hacer los kilómetros que uno se propone”.

