Anunciaron la grilla del festival más grande de la historia de Río Gallegos

El intendente Pablo Grasso encabezó la ceremonia en la que se dio a conocer la grilla de artistas para celebrar el 137º Aniversario de Río Gallegos. El gimnasio se vio colmado de vecinas y vecinos que siguieron las alternativas del acto. Los artistas de las jornadas del 11 y 18 (apertura y cierre) serán dados a conocer más adelante.

La grilla, que todavía no está cerrada, contempla espectáculos para todas las edades, desde los que darán YSY A, María Becerra y Nicki Nikole (rap, trap y urbano), hasta reconocidos artistas como el dúo Pimpinela, Soledad, El Chaqueño Palavecino, pasando por agrupaciones como Virus, Los Tipitos, Los Cafres, y hasta el prestigioso Miguel Mateos. Pero eso no es todo, ya que también confirmaron su presencia La Delio Valdéz, Ricky Maravilla, Luciano Pereyra, Banda XXI y Damas Gratis. Párrafo aparte para lo que serán las actuaciones de Palito Ortega (quien justamente está despidiéndose de los escenarios), y de la artista internacional Miriam Hernández.

La grilla de artistas de renombre no está cerrada todavía, por lo que el intendente dejó en suspenso los anuncios de las jornadas de inauguración (domingo 11 de diciembre) y de cierre (domingo 18). No obstante, cada jornada será también, al igual que el festival 136, amenizada con muchos artistas y grupos de danza locales y regionales.

Una fiesta

Entre tanto, fue realmente una celebración la que propuso la Municipalidad para esta presentación, ya que previo a los anuncios, diversos espectáculos artísticos fueron preparando el momento.

En primer lugar, se presentó la murga de “De La Ruta Para Atrás”, a lo que le siguió un cuadro de baile a cargo de la Escuela de Danzas “Camagüey”.

Luego fue el turno de la presentación de Jazz Fusión del estudio Sur Dance con un fragmento de la obra musical tributo al reconocido actor, bailarín y coreógrafo Bob Fosse dirigida Juliana Sicilia y Vanina Frontera.

Seguidamente, fue el turno de “Metamorfosis” grupo representativo de la modalidad “Ritmos” que se dicta en los gimnasios municipales 17 de Octubre, Benjamín Verón y Jorge “Indio” Nicolai y que estuvo a cargo de la profesora Andrea Sepúlveda.

Fuerte presencia de artistas locales

Llegaron entonces las palabras del titular de la comisión de festejos, Luciano Sorani, quien agradeció a los presentes y aclaró que, aunque se trata de una lista de grandísimas figuras de la música, este festival “no será diferente al del año pasado con respecto al espacio que tendrán los artistas locales”.

“Quiero agradecer al intendente y al equipo por confiar. Esta grilla de artistas no sé si la vamos a poder encontrar en otro lugar del país, no tenemos nada que envidiarle a nadie”, resaltó.

En cuanto a la grilla de artistas locales y regionales confirmó que serán “más de 160 que también van a presentarse. Sepan que vamos a dar todo de nosotros y mucho más. Pero no se queden con esto, porque Pablo (Grasso) siempre nos puede dar alguna otra sorpresa”, avisó.

Finalmente, Sorani agradeció “a los empleados municipales y a tanta gente que está laburando para que hoy Río Gallegos tenga uno de los mejores festivales del país, y esto recién comienza”, cerró.

“Mi ciudad merece lo mejor”

Tras la ovación de parte de los presentes, el intendente Pablo Grasso confesó que esta vez quiso ver anticipadamente (algo que no suele hacer) el video que anunciaba la grilla de artistas, “y lo quise ver porque no me quería emocionar en público. Porque mi ciudad merece lo mejor. Y buscamos cada día poner más para nuestros vecinos que tanto han hecho en momentos tan difíciles. Pero se terminó ese tiempo en el que teníamos vecinos de primera y segunda. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a nadie, tenemos mucho para dar. Y muchos de los artistas quieren venir a esta ciudad porque quieren ser parte de los desafíos que estamos asumiendo”, señaló.

Luego recordó que “falta la confirmación del día 11 y 18, así que los invito a seguir soñando, uniéndonos como familia. A que sigamos queriendo a la ciudad y a construirla juntos. Con este festival vamos a estar en toda la Argentina, porque van a venir diversos medios de comunicación. Y vamos a poder convocar a la Patagonia. Así que a preparar la gastronomía y hotelería para poder vivir la mejor fiesta de la historia, de nuestra historia”.

Finalmente, resaltó que el cronograma de artistas fue hecho a partir del aporte de todos, por lo tanto “ustedes son parte de esta grilla y entre todos la vamos a disfrutar. Viva Río Gallegos”, concluyó visiblemente emocionado.

Comentarios

comentar