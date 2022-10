Cosquín 2023: El músico santacruceño Eduardo Guajardo participará en el escenario mayor

El escritor y docente Miguel Auzoberria destacó en sus redes sociales la presencia del artista en el «Atahualpa Yupanqui en la próxima edición del Festival nacional que se realiza en la provincia de Córdoba.

Publicación en Facebook:

«Tarda en llegar (pero al final hay recompensa). El 27 de enero de 2023, subirá al escenario Atahualpa Yunpanqui en Cosquin Eduardo Guajardo cantautor santacruceño. Justo reconocimiento. Esto me recuerda (y cito de memoria) que en los tiempos bastardeados del Festival de Cosquin, en la década de los ’90 del siglo pasado, donde Julio Marbiz mañejaba las grillas a conveniencia de la grabadoras, sin importar calidad o talento, en unos de esos festivales alguien de su entorno le dijo: » Julio hay una revelación en las peñas, creo que seria bueno convocarlo a subir a escenario a por lo menos hacer un par de canciones» y quien es? Dijo el mandamas. Se llama Eduardo Guajardo. Y así subió al escenario en un año que no recuerdo. Pasaron décadas y nunca más lo convocaron. Y este enero se hace justicia. El Guaja estará en Cosquin y en su escenario mayor. Por suerte para el canto popular santacruceño ya existen otros nombres que siguen el valiente derrotero de componer y cantar sus propias canciones. Martin Leoz , Juane Braccalenti , Ariel Arroyo ..son algunos de nombres que vienen en camino (por lo menos los que he escuchado), ojalá ellos no tengan que esperar tanto como el Guaja y que se abra de una vez por todas las plazas a cancioneros poco difundidos.»

