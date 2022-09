Se brindarán charlas abiertas a la comunidad de la Ley Micaela en el ámbito deportivo y comunicacional

En marco de las charlas que se darán en la provincia, con perspectiva de género y diversidad en el ámbito de los clubes barriales y los medios de comunicación, dialogó con Voces y Apuntes la Directora Nacional de Capacitación y Formación de Género y Diversidad del Ministerio de Nación, Victoria Obregón.

«Como ustedes decían, estoy a cargo de la Dirección Nacional de formación y capacitación, es una de las áreas que integran una de las secretarías que es la de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, el nombre es larguísimo pero da cuenta de las aristas del trabajo de cada área del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, y en articulación con el recientemente creado del Ministerio de la Igualdad de Integración del Gobierno de Santa Cruz, vinculamos una serie de encuentros y talleres que se desprenden un poco del devenir de la Ley Micaela, una ley vital, que nos invita a revisiones en lo personal y en lo organizacional de los espacios laborales, una ley que invita a una formación a todo el Estado Nacional, a todos los poderes del Estado, todas las provincias han adherido, muchos gobiernos locales también. Y en ese marco, hay un gran devenir de una gran demanda al Ministerio por formaciones más allá de la obligación legal. Por eso, hablamos de Micaela Deportes, Micaela Medios, Micaela Sindical, Micaela Federal también, porque tiene que ver con poder trasladar a esos espacios, encuentros de formación que tiene una clave distintiva para nosotras en lo pedagógico», comenzó diciendo Obregón.

«La perspectiva de género primero nos ayuda a identificar que no estamos viendo, o quienes no estamos integrando, por ejemplo, en la construcción de las notas, la construcción de lo que es noticiable, a quiénes nos vinculamos para construir esas informaciones, a quiénes le damos voz, qué lugar tienen esas voces en una organización social, no dan los espacios que corresponden, con qué imágenes se comparten esas noticias, si queremos hablar de algo. Trae algunas claves que son muy sencillas y muy conocidas seguramente, pero que de la mano de la perspectiva de género a veces aportan y ahí sabemos que está lo central, identificar lo que no estamos viendo, lo que no estamos trayendo en la concepción de lo que noticiable, lo que no estamos trayendo a darle voz, a quiénes hacemos parte cuando hablamos de una situación, en todo eso, las mujeres qué lugares ocupan, las lesbianas, los gays, los bisexuales, los interesex, el arco de las diversidades qué lugares ocupan en la construcción no solo de la noticia, sino de la opinión también», continuaba.

