La docente investigadora de la UNPA Patricia Sampaoli, defendió su tesis en la Universidad de Mar del Plata

En marco de la exitosa defensa de la tesis de doctorado de Historia: «Inmigración, redes y tierras. El mundo rural del Territorio Nacional del Noreste de Santa Cruz entre 1901 y 1930» en Mar del Plata, dialogó con Voces y Apuntes la docente universitaria de la UNPA, Patricia Sampaoli de Bonacci.

«Ya próxima a terminar mi carrera académica, tomé ésta decisión. Ya había defendido una tesis de maestría y entonces decidí hacer una tesis doctoral. La temática tiene que ver con lo que venimos trabajando desde el año 2000 con dos amigas, una de las cuales ya no está entre nosotros que es Ana María Robles, Alicia Tagliorette que vive en Puerto Madryn, fuimos las tres que empezamos en el año 2000 un proyecto en conjunto porque como amigas queríamos trabajar juntas, y descubrimos que para la historia, la arquitectura y el turismo, el patrimonio nos venía como anillo al dedo, y por aquel tiempo se iba a cumplir el centenario de Caleta Olivia, y entonces pensamos que estaría bueno trabajar ese mundo rural del que había pocas noticias», comenzó diciendo Sampaoli.

«Paralelamente y por suerte, en ese tiempo también Rosa López y sus hijos tenían la idea del rescate del centenario, y ellos hablaron mucho en su libro «Lo que el viento no llevó» del mundo rural. Estábamos todos enfocados en rescatar ese pasado rural. Nosotros desde lo académico y ellos desde la historia local, fuimos detrás de ese patrimonio rural y a partir de ahí aparecieron las voces, los hijos de los primeros que llegaron, las historias, y después todo el trabajo, las tranqueras que se abrieron. Y entonces, en ese conocer a las personas, a los descendientes que llegaron a poblar el Noreste de la provincia de Santa Cruz, aparece particularmente una historia que me llamó la atención de uno de los que vinieron que tenía un diario, que los hijos habían traducido del alemán y que generosamente lo habían compartido conmigo. Y ese diario que parecía aburrido, yo me di cuenta que ahí estaba la vida cotidiana de éste espacio, contada por el que la estaba viviendo día a día. Fue enfocando en ese diario, que fui reconstruyendo en tres aspectos: cómo llegaban y conseguían la tierra, después cómo trabajaban la tierra, la solidaridades, la ausencia de las mismas, los robos de tierra, los cambios en éstas primeras décadas del siglo XX, y otra cosa que me interesaba era cómo formaron su familia. Sobre éstos aspectos habla ésta tesis», continuaba.

Si querés escuchar la nota completa, hacé click en el video:

