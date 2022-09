La Subsecretaría de Turismo festeja Septiembre, el Mes del Turismo

En marco de la celebración del Día del Turismo, teniendo en cuenta que septiembre de por sí es el Mes del Turismo, dialogó con el programa La Mañana en Patagonia la Subsecretaria de Turismo de Caleta Olivia, Mirna Bequi Bermúdez.

«Comenzamos el 10 de septiembre y extendemos hasta mediados de octubre con todas éstas actividades organizadas y planificadas para toda la comunidad, para que vivencien las actividades turísticas que desarrollamos», comenzó diciendo Bermúdez.

«No sólo éste mes, si miramos éstos casi tres años, realmente es muy satisfactorio todo lo que hemos logrado del área de turismo en cuanto a las actividades. La vinculación de la comunidad con las virtudes naturales, culturales, históricas, que quizás antes realizaban algún recorrido, pero faltaba esa parte sustancial de fundamentación y vinculación con el entorno. Ésto es algo que hemos ido generando a partir de los últimos años», continuaba.

«Fue un construir, generar un hábito. Desde la inscripción que antes no se hacía, casi todas nuestras actividades son con cupos limitados, ya sea por la disponibilidad del transporte, gracias al Municipio hemos tenido a disposición la movilidad, y también la participación de la comunidad, que eso es lo lindo. Si participa es porque realmente disfruta y tiene una experiencia linda. Muchísima gente que hemos conocido a través de las actividades guiadas, que quizás no conocía alrededor, esos sitios urbanos de la ciudad que uno se sorprende, no sólo es el conocer paisajisticamente, sino también lo informativo, lo geográfico, lo faunísitico, lo florístico, lo histórico, lo cultural, es bastante completa la actividad. Y también, la experiencia de la interacción entre ellos», señalaba.

