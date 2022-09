Juez Pérez Soruco hablo sobre los graves incidentes en la fiesta del estudiante: “Estamos ante una crisis de autoridad”

El juez de instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, Marcos Pérez Soruco se entrevistó con los padres de la adolescente que habría apuñalado a otra menor de edad durante la celebración del Día del Estudiante.

El magistrado, que está además a cargo del Juzgado Penal Juvenil advirtió que por las edades de las involucradas, que van de 12 a 13 años, “son inimputables” por lo que no es posible su derivación a un centro para jóvenes en conflicto con la ley penal.

El juez que instruye la causa adelantó que el miércoles escuchará a la adolescente acusada de haber atacado a otra con un arma blanca causándole heridas gravísimas, en compañía de otra joven.

Antes que eso, mantuvo una audiencia con los padres para evaluar el contexto que en que estaba inmersa la adolescente, atendiendo a que se trataba de una conflictiva que pudo haber sido determinante para su comportamiento social.

“La conducta es producto de la ausencia de figuras de autoridad en el grupo familiar”, indicó Pérez Soruco sin entrar en mayores detalles.

Frente a los cuestionamientos que ponen en la centralidad del caso una respuesta de la ley penal, el juez aclaró que la misma no rige para quienes estén por debajo de los 16 años. Sin embargo, esto no significa que la causa no se investigue y que no se puedan establecer medidas.

En este sentido, explicó que tanto las áreas de Infancia municipal o de la provincia, como los estrados de Familia pueden llevar adelante un abordaje con mayores herramientas para contener la situación.

Aun así, “voy a reunirme con las autoridades del establecimiento escolar al que concurre la menor para saber si asiste, y voy a fijar pautas como las de presentarse dos veces por semana ante este Juzgado e incluso ordenar visita de asistente social los domingos por la mañana para determinar que efectivamente esté en su domicilio”.

En definitiva, el magistrado que lleva adelante el caso que conmociona a la ciudad de Caleta Olivia pidió atender a que estamos frente a un fenómeno de violencia que existe en la sociedad pero que desde el Código Penal puede no tener la respuesta que muchos esperan.

“La causa se tramita en su curso normal como un hecho penal y eventualmente la voy a citar para hacerle saber de su imputación, previo correr vista al fiscal, que seguramente va a decir que debe dictarse el sobreseimiento porque así lo marca la ley”, insistió Pérez Soruco.

