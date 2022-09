Cotillo: «Lamentablemente un hecho completamente inimaginable empañó lo que pensamos que debía ser una fiesta para la juventud caletense»

Ante los hechos ocurridos en el día de ayer, el jefe comunal plasmó en sus redes sociales un comunicado en dónde lamenta y explica las medidas que se tomaron para controlar la situación tan delicada que sucedió durante el «Festival del estudiante».

La declaración pública del jefe comunal expresa lo siguiente:

«Ante los lamentables hechos que se registraron durante la noche del sábado en inmediaciones de la Fiesta de los y las Estudiantes, como intendente de Caleta Olivia, me siento en la necesidad de hacer un fuerte llamado a la reflexión.

Antes que eso, quisiera contarles que desde la Municipalidad seguimos de cerca la evolución de Luisana, que recibió puntazos de arma blanca de parte de dos chicas de su edad. Sabemos que las primeras 48 horas son críticas y acompañamos a su familia en estos momentos de mucha preocupación.

Ni bien se tomó conocimiento de lo que había pasado, personal de Prevención separó a las agresoras de Luisana.

Ella recibió atención médica inmediata, ya que una de las dos ambulancias que habíamos dispuesto estaba apenas a 30 metros del ataque y contaba con médicos y enfermeros que la trasladaron rápidamente al Hospital.

La zona en la que se realizó esta celebración estaba completamente cerrada, acordonada con vallas y cintas, bajo la supervisión de agentes preventores y policías. El lugar solo tenía tres ingresos donde la Policía realizaba la revisión de bolsos y mochilas pero obviamente que no se hacía cacheo físico a nenas de 12 y 13 años.

Ni bien sucedió el ataque, decidimos que el espectáculo “G Sony” se redujera a la mitad del tiempo previsto. No lo suspendimos porque esto hubiese generado disconformidad en el público que llevaba horas esperando la actuación del artista, y no sabemos qué consecuencias podría haber tenido tomar la decisión de levantarlo.

Durante el resto de la jornada, no se registró ningún otro episodio de violencia: no hubo corridas ni peleas entre los asistentes.

Para proteger a los jóvenes que asistieron, se dispuso la coordinación de un dispositivo de seguridad que integraron Policía de la Provincia, Bomberos, el Hospital Zonal, Protección Civil, Preventores Municipales, Tránsito Municipal, profesionales de Seguridad del área de Coordinación Operativa, más todas las áreas municipales, Bomberos Voluntarios, SPSE, Monitoreo Urbano y representantes de las escuelas secundarias.

Lamentablemente un hecho completamente inimaginable empañó lo que pensamos que debía ser una fiesta para la juventud caletense. Y acá es donde quisiera hacer un llamado a pensar entre todos y todas quienes somos adultos y tenemos la responsabilidad de educar, cómo es que adolescentes de 12, 13 años pueden verse envueltos en este tipo de delitos.

No pretendo hacer un señalamiento específico sobre padres y madres de las personas involucradas ni sus dinámicas de crianza o familiares, pero sí invitar a todos los vecinos y vecinas a pensar junto a nosotros, estrategias para abordar el fenómeno de la violencia en edades tan tempranas.

Reiteramos nuestra disposición a colaborar en todo lo que este caso demande, estamos en contacto permanente con el hospital y, asimismo, con familiares de la menor, pero por sobre todas las cosas, invitamos a la reflexión sobre lo que sucede con nuestros adolescentes, en definitiva, con nuestro futuro.»

