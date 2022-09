Alicia recibió a autoridades nacionales para dialogar sobre dispositivos duales

El Gobierno de Santa Cruz, a través de distintas áreas del Ejecutivo, continúa trabajando en las problemáticas sobre violencia de género implementando los dispositivos duales y todo lo inherente a su utilización. En este sentido, la gobernadora Alicia Kirchner recibió a las autoridades del Acceso a la Justicia de la Nación con quienes abordaron estos temas.

La primera mandataria santacruceña recibió este mediodía, en Casa de Gobierno, al subsecretario de Acceso a la Justicia de la Nación, Víctor Oyarzo; y a la jefa de Gabinete de la Subsecretaría Acceso a la Justicia, María Paula Maroni, con quienes intercambiaron aspectos de la gestión sobre esta herramienta pública.

Acompañaron a la gobernadora el ministro de Seguridad, Lisandro De La Torre; la ministra de la Igualdad e Integración, Agostina Mora; la subsecretaria de Gestión Administrativa, Victoria Aguilar; la coordinadora de los programas del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación en Santa Cruz, Abigail Mazú; y el secretario de Estado de Seguridad, Gustavo González Díaz.

Luego del encuentro, y en referencia a lo abordado, el subsecretario de la Nación Víctor Oyarzo manifestó que en cuanto “al trabajo que viene desarrollando la Provincia en articulación con la Nación sobre la implementación de los dispositivos duales, destacamos el compromiso del gobierno provincial, del Ministerio de Seguridad a través de su ministro, con esta herramienta que es sumamente importante y atiende un tema que está en el centro de la agenda nacional y provincial; que responde incluso a compromisos internacionales, que nos comprometen en la lucha contra la violencia por motivos de género”.

“Esta es una herramienta importantísima para garantizar la protección de las mujeres en situación de violencia, y algo a lo que la Provincia le ha puesto todo su esfuerzo: tienen hoy dos centros de monitoreo y prontamente van a tener unos más en Río Turbio. Esto manifiesta el compromiso de la provincia, y desde ya tiene todo nuestro apoyo para brindarles asistencia técnica, capacitaciones, todo lo que haga falta, destacando el esfuerzo que ya hacen y lo bien que están llevando la política pública”, afirmó.

Los dispositivos

Los dispositivos duales garantizan el cumplimiento de las restricciones de acercamiento y garantizan que el agresor no va a poder acceder a la víctima para causarle ningún daño, explicó el subsecretario de la Nación. En otro tramo mencionó que “eso es sólo la garantía de que no va a haber violencia entre esas personas, pero no es la solución a la problemática de la violencia, porque si retiramos el dispositivo dual sigue estando ahí”.

“Se trata de una herramienta que nos exige, durante el tiempo que se está aplicando, aprovechar esa garantía de seguridad que brinda para trabajar tanto con la mujer víctima como con el agresor la problemática de las violencias, desde todas las áreas del Estado”, especificó.

El trabajo articulado se realiza entre el Poder Judicial, que es quien ordena la aplicación del dispositivo, las áreas de género que hacen los informes para verificar que la herramienta sea la adecuada y cómo se desarrolla su utilización; las áreas del Ejecutivo que tienen a cargo la efectiva implementación, y el acompañamiento desde la Nación que es la que, además de proveer el servicio, brinda asistencia técnica y capacitación a Fuerzas de Seguridad.

Por su parte, la jefa de Gabinete de la Subsecretaría Acceso a la Justicia, María Paula Maroni, expresó su “profunda emoción cuando se llega a esta provincia y tiene la posibilidad de juntarse con la gobernadora y sus funcionarios, ya que es rememorar tiempos hermosos cuando se gestionó con la gobernadora; y, esa experiencia de poder llevar adelante proyectos concretos como fue el Plan Argentina Trabaja, en la ex ESMA, que fue una política revolucionaria que la hizo Alicia”.

En cuanto a la reunión, señaló: “Venimos a fortalecer una política pública de dispositivos duales. Y establecer parámetros de integralidad para llevar adelante esa política, con el compromiso de abrir un tercer centro de monitoreo, así que nos vamos con muchos proyectos”.

La jefa de Acceso a la Justicia valoró la gestión llevada adelante en Santa Cruz: “Es una provincia que se ha distinguido en la implementación de dispositivos. Después de Buenos Aires es la segunda provincia que tiene dos centros de monitoreo, y va por un tercero. Así que nos vamos muy contentos y con una agenda concreta para seguir trabajando”.

Los centros de monitoreo llevan el control de todos los dispositivos duales en funcionamiento, en cada localidad. En este momento, la provincia cuenta con dispositivos activos en Río Gallegos y Caleta Olivia.

La jefa de Gabinete de la Subsecretaría Acceso a la Justicia adelantó que la agenda continúa, incluyendo una visita en octubre de la empresa de los dispositivos duales, para capacitar a los centros de monitoreo e iniciar las acciones para el tercero.

Comentarios

comentar