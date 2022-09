Tercer Encuentro de Mujeres Tejedoras de la Patagonia en Gobernador Gregores

En marco del próximo encuentro de «Mujeres Tejedoras de la Patagonia» con motivo del centenario de la localidad de Gobernador Gregores, dialogó con La Mañana en Patagonia, Miryam Rivera, artesana que participará.

«Más que nada tratamos de comenzar a reactivar las ferias, ya que en lo textil hasta ahora no hubo nada, y promocionar también desde lo que es nuestras artesanías, han sido tiempos muy duros porque algunas personas, no tanto acá en la Patagonia, que dependen pura y exclusivamente de lo que crean o elaboran, y no han habido muchas ferias o encuentros. El patrimonio nuestro cómo es el hilado, el trabajo con la lana de oveja, tiene que empezar a activarse», comenzó diciendo Rivera.

«El 30 de septiembre, 1 y 2 de Octubre está previsto el encuentro, ya estamos cerquita. Tenemos varios confirmados, por participar ofrecemos alojamiento y comida, la gente que viene se paga el pasaje nomás. Al armar un encuentro así, podíamos haber optado por otras cosas pero bueno, la situación económica tampoco acompaña mucho. Arrancar para comenzar con algo», continuaba.

Si querés escuchar la nota completa, hacé click acá.

Comentarios

comentar