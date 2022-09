El Calafate: Detienen a dos sospechosos en delito por amenazas calificadas con arma fuego

La Policía de Santa Cruz envió un informe detallando los operativos realizados.

Comunicado:

«En la jornada de ayer, siendo las 19:15 horas, personal de División Comisaria Primera Local en forma conjunta con personal de División Comisaria Segunda, Guardia Infanteria Zona Sur, División Canes Zona Sur y División Comando Radioeléctrico Local, se encontraban apostados sobre calle San Juan Bosco, tras haber demorado a dos personas de sexo masculino que reunían características similares a los causantes de un hecho, el cual involucra el delito de amenazas calificadas con arma de fuego e infracción a la ley 26485.

Los involucrados se encontraban circulando en un vehículo marca Chevrolet, modelo Astra, es por ello se procedió a la requisa vehicular urgente, donde tomó participación personal de División Canes con su can denominado «ASIA» especialidad narcótica (marcaje pasivo) donde al momento de dar inicio a la diligencia procesal, mencionado can ingresa al interior del habitáculo donde el mostro un cambio de comportamiento, realizando una marcación en la parte inferior de asiento delantero lado conductor, apreciándose resto de una sustancia verde amarronada como así polvo blanquecino disperso sobre la alfombra, continuando con el pasaje en el habitáculo posterior, donde el can en cuestion mostro nuevamente un cambio de comportamiento en parte centro de lasiento, no logrando realizar algún tipo de marcación lográndose apreciar sobre la alfombra del lado izquierdo un frasco trasparente de vidrio el cual contenía en su interior sustancia tipo vegetal color verde amarronada símil a cannabis sativa, continuando con el pasaje nuevamente el can mostro un cambio de comportamiento al momento de pasar sobre cenicero y palanca de cambio, realizando una marcación pasiva indicando sector lindante freno de mano donde se denotó a simple vista restos de cigarrillos artesanales, motivo por el cual ante lo surgido se procedió a preservar el lugar dando intervención al personal de División Narcocriminalidad Local.

Tamnien procedieron a la requisa personal urgente de los masculinos en cuestión, obteniendo como resultados positivos en virtud de poseer entre sus prendas de vestir envoltorios de cannabis sativa y dinero en efectivo, tomando intervención personal de División Narcocriminalidad.

A raíz de todo secuestraron la unidad automotriz, en tanto los causantes ingresaron en carácter de aprehendidos incomunicados.

Cabe mencionar que hasta la fecha uno de ellos recuperó su libertad en tanto que el restante revistió de carácter aprehendido a detenido incomunicado.»

