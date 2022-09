CGT Regional Sur respondió a Vidal: «Con su demagogia quiere mostrarse como salvador del Pueblo»

Así lo manifestó el comunicado que emitió la GGT Regional Sur, sobre la intervención del Legislador Nacional en la Cámara de Diputados, en la que crítico a la dirigencia por los bajos salarios de los trabajadores públicos de Santa Cruz. En este sentido el comunicado de la CGT respondiendo al Diputado Vidal, expresa textualmente:

CGT Santa Cruz REGIONAL ZONA SUR

Repudiamos los dichos por el Diputado Nacional y Secretario General

Gremio de Petroleros Claudio Vidal

NO tiene autoridad moral en querer condenarnos a no pelear por

nuestros trabajadores.

Hemos hecho silencio unos días, esperando que el compañero Vidal, se

retracte de lo dicho.

Pero tenemos memoria y dignidad, y siempre hemos estado a favor de la vida,

el dialogo y la paz, no a la muerte.

Nuestros Gremios han apoyado al Compañero Vidal en sus inicios y

crecimiento, jamás hemos cuestionado estrategias, tácticas y procedimientos,

dónde en muchos casos los llevo a la perdida de puestos de trabajo en nuestra

zona, tampoco hemos rebatido la postura de sus insensibles Legisladores

Provinciales SER que jamás han apoyado la lucha de los trabajadores

estatales.

Le recordamos que quien nos interpela son los trabajadores de nuestros

Gremios, no le damos autoridad al Sec. Gral de Petroleros y Diputado

Nacional, con su demagogia quiere mostrarse como salvador del Pueblo.

Enorme equivocación, esperemos reflexione ante análisis baratos sobre

otros sindicados hermanos.

Como dice la frase:

““El peor tipo de arrogancia es la arrogancia de

la ignorancia”

Nosotros somos Pueblo Trabajador

CGT Santa Cruz – Regional Zona Sur

Conducción

Javier Castro – Marcelo Ojeda – Silvia Leiva

