La lista lila 2 de la elección de la Junta de Clasificación visitó los estudios de Frecuencia Patagonia

En marco del próximo proceso eleccionario de la Junta de Clasificación de nivel primario, secundario, inicial y especial, visitaron el programa Voces y Apuntes Gabriela Pérez y María Sotomayor, integrantes de la lista lila 2, candidatas a nivel primario y secundario, respectivamente.

«Las juntas de clasificación son un organismo de valoración, lo que hacen es valorar los legajos de la documentación que mandan los docentes que van a iniciar su trabajo en la docencia, también puede ser para el acrecentamiento de un cargo, o para el ascenso. Lo que hacemos específicamente es el resguardo de ese legajo, vigilamos y cuidamos ese legajo, tratando como extracción gremial de que todo sea transparente y defender los derechos de los compañeros», comenzó diciendo Pérez.

«En ésta oportunidad se eligen 3 de las 4 juntas, la de nivel inicial y especial, la de nivel primario y la de nivel secundario. Te cuento que en las 3 juntas, nos sentimos muy orgullosos porque contamos con representantes titulares de Caleta Olivia. Si bien, la lista lila está representada por casi la mayoría de las localidades de la provincia, nuestro orgullo es que el nivel inicial y especial por ejemplo, tenemos en primer lugar a Silvia Cormack, que no tiene nada que ver con Pedro Cormack. Y en segundo lugar está Vilma Carrión que es de Caleta Olivia, ella representa la modalidad especial. Se eligen 3 vocales por cada junta. Las juntas sesionan, esa decisión es por mayoría, las juntas están formadas por 5 vocales: 2 puestos por el ejecutivo y 3 son electos. Solicitamos que, de esos 3 que se van a elegir éste 17 de septiembre, sean de extracción gremial», continuaba Pérez.

«Es importante que los compañeros sepan que la lista lila 2 sólo recibió 2 licencias gremiales, las cuales una me tocó a mí. Particularmente, uno sabe que sólo no puede salir a hacer campaña porque ésto es el trabajo de un grupo, aquí lo que hicimos, nuestra agrupación junto a los compañeros lila, nos ayudaron a poder caminar toda la Zona Norte. Estuvimos en Los Antiguos, Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado, Fitz Roy, Jaramillo, Puerto Deseado y Caleta Olivia. No llegamos a Kaike por cuestiones de tiempo, los compañeros tuvieron que usar sus licencias, artículos, ésto no es un reclamo, hay una situación que nos involucra y nos hicimos cargo. Más allá de la propuesta en papel, llegamos con nuestra palabra. Uno de los compromisos que siempre le decíamos a los compañeros es que no necesita estar escrito, ésta es la palabra de los 3 candidatos de Caleta. Si el compañero confía en nosotros y nos toque desempeñar las vocalías, el objetivo es llegar al compañero. Una vez al mes, llegar a las localidades, para disponer de un tiempo, escucharlos, tomar sus dudas, sus reclamos, no enfrascarnos en esta función y alejarnos. La idea nuestra es hacer un frente en la Zona Norte, el frente lila. Porque hacemos comunión con esa forma de hacer docencia, que es la de defender los derechos de los compañeros», comentaba María Sotomayor.

Si querés escuchar la nota completa, hacé click acá.



Comentarios

comentar