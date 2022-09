Marcos Rizzo salió campeón sudamericano y busca viajar al mundial de Eslovenia

En marco de la próxima Copa del Mundo de Taekwondo a realizarse en Eslovenia, dialogó con La Mañana en Patagonia el oriundo de Caleta Olivia Marcos Rizzo, campeón sudamericano en Brasil, que solicita ayuda a la comunidad para costear el viaje hacia Europa.

«Venimos de Foz de Iguazú en Brasil, y ahora para el 29 de septiembre estoy viajando a Eslovenia, a la Copa del Mundo, del 1 al 8 de octubre», comenzó diciendo Marcos.

«Es una experiencia hermosa, me estoy preparando con todo, son cuatro meses haciendo dieta estricta, saliendo a correr todos los días. Hay toda una disciplina», continuaba.

«Viajo el viernes a Buenos Aires y me quedo entrenando hasta el 29 de septiembre, que viajo para allá. Es bastante difícil porque la verdad no tenemos la ayuda de un sponsor o alguien importante, así que todo es costeado por mis padres. Vendiendo rifas, pizzas, y otras cosas. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Brasil, y algunos compañeros me ayudaron comprando rifas, todos hicieron su aporte, todo es bienvenido. Y como queda poco tiempo, no creo que llegue a hacer rifas, por eso estoy recaudando con mi CBU», señalaba.

En caso de querer colaborar, los datos son los siguientes:

Banco Santander

Tipo y número de cuenta: Cuentas en Pesos 477-363614/7

Número de CBU: 0720477188000036361472

Alias de CBU: ESPADA.CAJON.ATRIO

Titular de la cuenta: Rizzo Fernando Gaston

Tipo y número de documento: DNI – 22891848

Si querés escuchar la nota completa, hacé click acá.



