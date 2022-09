Llugdar: “Santa Cruz es la provincia que más invierte en educación técnica”

El Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, valoró el compromiso del Estado provincial santacruceño, en el marco del 17° aniversario de la promulgación de la Ley de Educación Técnica a nivel nacional, por el cual se realizó un importante acto en las instalaciones de la Sede del Gremio en la localidad de Caleta Olivia.

José Dante Llugdar, acompañado del Secretario Adjunto, Luis Villegas, participó este miércoles en dicha ciudad de la actividad institucional en la que de parte del Consejo Provincial de Educación recordó el cumplimiento de los 17 años de esta legislación fundamental para permitir organizar y financiar la educación técnica a nivel nacional, algo que se realizó en paralelo con la capital provincial, Río Gallegos.

“Esta Ley es importantísima y en la provincia de Santa Cruz cuando en su momento era Gobernador el luego Presidente Néstor Kirchner, fue él quien realmente sostuvo la educación técnica. Eso lo pude ver en mi condición de Trabajador, cuando ni siquiera era dirigente aún, siendo un vecino más en Caleta que aún lo sigo siendo, y veíamos la forma en que discutía para sostenerla”, analizó el líder sindicalista.

Y recordó que “veíamos en ese momento un modelo neoliberal en el país donde consideran a la Educación como un gasto y la verdad que a la larga todos sabemos de qué se nutren hoy las grandes corporaciones: de técnicos, de ingenieros, o sea gente que realmente esté más capacitada. Entonces, para eso, se necesita inversión”.

“En ese momento Néstor no decía que lo paguen, sino que lo que era necesario era tener una Ley para poder sostener esto, que tiene que ver con inversión, y la provincia de Santa Cruz fue la única que la sostuvo. Por eso para mí es grato tener hoy a los funcionarios provinciales en nuestra casa, es un honor”, enfatizó.

El dirigente consideró en tal sentido que la Educación es primordial: “si no nos preparamos para el día de mañana, es evidente que si no invertimos en Educación, todo va a ser más difícil. Pueden faltar cosas como en todos lados, pero en la provincia de Santa Cruz por lo menos tenemos educación técnica y eso no es casualidad porque es la provincia que más invierte en esto”.

“Las cosas hay que decirlas como corresponde y a veces no todo tiene que quedar en manos del Estado. Nosotros como ciudadanos y como dirigentes, creemos que tenemos la responsabilidad también de aportar, porque la educación empieza por la casa y también la formación tiene una responsabilidad y para eso están los maestros la gente que está preparada para capacitar a nuestros hijos para el día de mañana, para su futuro”, analizó.

Y concluyó diciendo que “hay muchas cosas interesantes que nosotros también podemos hacer simplemente no dejando las cosas solamente en la responsabilidad de aquellos a quienes les toca conducir la provincia en la parte de Educación: creemos que como padres, como vecinos, también tenemos una responsabilidad y sobre todo, claro, los dirigentes”.

Actividad institucional

Por su parte Rodrigo Gojan, subsecretario de Educación Técnica del Consejo Provincial de Educación, hizo referencia al evento: “nosotros como provincia de Santa Cruz todos los años lo recordamos, porque es fundamental para poder garantizar el nivel de crecimiento que necesitamos, por eso hicimos esto en dos lugares en simultáneo: Río Gallegos donde estuvieron todos los directores de Educación Técnica Profesional de las instituciones y los Centros de Estudiantes con sus presidentes y acá en la zona norte en Caleta Olivia.

“El objetivo es poder explicar cómo se aplica la Ley, cómo se lleva adelante, cuál es su importancia y las cuestiones futuras, desarrollado esto con un esquema de trabajar por mesas, y se firmó un documento final que versa sobre la importancia de la misma en la provincia, todo esto luego de una presentación inicial donde hubo actores como el caso de José Llugdar y Luis Villegas como anfitriones de la casa prestando las instalaciones y llevando adelante la actividad”, sostuvo.

Asimismo, comento que el cierre de la jornada estuvo a cargo de Gerardo Marchesini, Director Ejecutivo del INET y al término de ello se realizó una entrega de computadoras para diferentes instituciones educativas, planteándose la necesidad de seguir profundizando la Ley, en el marco de una actividad que será reflejada en forma jurisdiccional enviándose el informe respectivo a la Mesa Federal para poder llevar adelante acciones concretas relacionadas a desarrollar nuevos proyectos profesionales que necesita la provincia, tales como aumentar la participación en las prácticas profesionalizantes, además de visualizar la inversión necesaria para los establecimientos educativos, con mayor inclusión y género para la misma, en lo que es una aplicación constante de la misma Ley.

Comentarios

comentar