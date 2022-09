La 33º Edición de la Feria Anual del Libro quedó formalmente inaugurada

Durante seis días, la ciudad contará con un espacio que invita a reencontrarse con autores locales y regionales, editoriales, talleres, conferencias, rincón infantil y una amplia agenda vinculada al mundo de la literatura.

Con diecisiete expositores, el evento multipropuesta tendrá como principal escenario el Centro Cultural, sumando espacios como la Sala Itinerante Malvinas, Centro de Jubilados “Alegría de Vivir”, Sindicato de Petroleros Jerárquicos y la UNPA-UACO para su desarrollo.

En este marco, la responsable de la cartera Comunal, Sandra Díaz, invitó a la comunidad a visitarla, y una vez más pone en valor la tarea de los escritores locales y la importancia de vincularse con la literatura, lo que refleja la consigna de esta edición: “Leer para Construir Ciudadanía”.

“Nos toca abrir la feria en un punto muy difícil para la democracia, y en esto desde la Municipalidad de Caleta Olivia junto a la gestión del intendente, Fernando Cotillo queremos ser enfáticos, no hay posibilidad de construir una ciudadanía activa, responsable y crítica en un contexto que no sea el de la democracia”, expresó, y valoró que la comunidad pueda acceder al derecho de la cultura y la lectura, en cualquiera de sus géneros.

Esta nueva edición de la Feria Anual del Libro, contará también con espacios de debate y reflexión sobre diversos temas como las infancias trans, junto a Gabriela Mansilla, quien compartirá su experiencia de vida como madre de Luana, una niña trans protagonista del film “Yo nena, yo princesa”.

Asimismo, y como parte de este ciclo de conferencias, se presentó la obra literaria “La Mala Víctima” de Manuela Ponz, quien compartió un ida y vuelta con el público, abordando la problemática de violencia sexual hacia las mujeres, en este caso desde su experiencia personal, proponiendo repensarnos como sociedad para construir un mundo más igualitario.

“Lo que quiero transmitir en el libro es la historia de muchas mujeres, no es solo mía, y que verlo de ese modo también ayuda a que una pueda recuperarse y seguir adelante, hay otra historia posible para nosotras y un mundo que podemos cambiar para que valga la pena vivirlo”, sostuvo.

Por su parte, Gabriela Luque, directora provincial de Cultura de Santa Cruz, destacó la realización de este encuentro como parte de la agenda cultural de nuestra provincia.

“Es un orgullo que se vuelvan a hacer todas las ferias de manera presencial a lo largo y ancho de la provincia, desde la Secretaría de Estado de Provincia y la dirección de Cultura tratamos siempre de acompañar, es muy lindo ver este espacio tan lleno de stands”, indicó.

De esta manera, la 33º Edición quedó formalmente inaugurada y podrá ser visitada de 16 a 21 horas para ser parte de una amplia grilla de propuestas literarias, lúdicas y debate en diversos ejes.

Con este significativo evento, el Municipio ofrece un acercamiento más con el arte literario, poniendo en debate cuestiones relevantes, como son las infancias trans y la violencia hacia las mujeres, dos temas que cuestan ponerlos en la mesa de discusión.

La apertura formal del encuentro en instalaciones del Centro Cultural, fue encabezada por la secretaria de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud, Sandra Díaz, y acompañaron la diputada por Municipio, Liliana Toro, miembros del Gabinete Municipal y la directora Provincial de Cultura, Gabriela Luque y vecinos, entre otros invitados.

