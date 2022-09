Mazú: “La política debe abandonar el odio”

En esta jornada, la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz convocó a una sesión extraordinaria, a los efectos de manifestar el repudio a lo acontecido y convocar a la unidad de todos y todas. En esta ocasión, se hizo presente la gobernadora Alicia Kirchner quien fue recibida en el recinto por el vicegobernador Eugenio Quiroga junto a legisladoras y legisladores de todos los bloques.

En ese marco, el presidente del bloque del Frente de Todos, diputado Matías Mazú, señaló que hoy es un día difícil dado que la mayoría de los presentes quizás no pudo conciliar el sueño por el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “No dejo de pensar que hubiera pasado si esa pistola hubiera funcionado, donde estaríamos ahora y donde estaría este país y cada uno de nosotros. Lo digo así porque me parece una gravedad inusitada el hecho que ocurrió ayer. Nosotros venimos de discusiones, con los distintos sectores de la oposición, pero esto supera eso, supera la discusión partidaria, la sectorial, creo que se atentó contra la institucionalidad, contra la patria. Creo que si hubiera ocurrido este magnicidio, la verdad que las cosas serían totalmente distintas hoy”, remarcó.

Dando continuidad a su discurso, el legislador expresó que “la política debe abandonar el odio”. “La palabra debe servir para construir, porque hubo palabras en este tiempo que sirvieron para construir este tipo de cosas, un intento de magnicidio”, agregó.

A la vez, expuso: “Hemos acordado con la oposición, con los que pensamos distinto en esta cámara hablar de lo más triste que nos ha pasado que fue lo de ayer. Cristina marcó el camino y sus posiciones políticas respecto a lo que ella misma vivía con sus compañeros, el sector, el peronismo y el frente, creo que estaría demás que exprese todo eso. Lo que quiero expresar es esta profunda preocupación de que todos los argentinos no podamos entender que hay una patria enorme con muchos recursos y gente maravillosa y que necesita que la política y todos los espacios que tiene la institucionalidad se pongan a pensar en la gente de una manera profunda”.

Por otra parte, el diputado Matías Mazú comentó que hoy se aprobó una resolución que tiene un importante consenso. “Aseguro que faltan muchas cosas, que falta debatir, resolver, discutirlas y nosotros pertenecemos a un proyecto que va a trabajar para resolver esas cuestiones. Con la oposición, con disidencias, porque a través de ellas también se construye, pero tiene que haber respeto”, amplió.

En otra parte de su alocución, hizo un análisis de algunos aspectos de la actual gestión y del papel de la justicia. “Creo que hay sectores importantes de nuestro Gobierno que no están haciendo bien las cosas. Hay instituciones gubernamentales que tienen que ser cambiadas y modernizadas y que tienen que estar al servicio de la gente como es la justicia federal. Y la tenemos que cambiar entre todos, entre los que estamos en un frente y los que estamos en otro, trabajando con responsabilidad y darle a la sociedad una justicia que haga justicia realmente y que se ocupe de todos, no solo de un sector”, consideró.

“Tengo serenidad, pero mucho dolor y mucha angustia por lo que paso y lo que pudo haber pasado. Al margen de esta resolución de expresiones políticas de los bloques, agradezco a la oposición haberse manifestado en repudio, es un gesto democrático. Ahora los gestos que escribimos y hablamos deben transformarse en realidad, para eso este frente está dispuesto a discutir qué país queremos de una vez por todas”, sostuvo. Asimismo, resaltó que hoy no se debe echar culpas, ni estar de un lado o del otro. “Hoy lo que tenemos presente es que lo que ocurrió ayer no puede ocurrir nunca más. Que la dirigencia política tiene que tomar otro rol. Tiene que pensar en la sociedad de otra manera, tenemos que tener respeto, la palabra valga para bien, no para mal. Que los que dicen y hablan y toman un tema y lo siguen cien veces para confundir, dejen de hablar, que hable la política que es la herramienta de transformación, que hablen quienes tienen responsabilidad de gobernar, que logren acuerdos necesarios que necesita la patria, es lo que necesita Cristina Fernández de Kirchner, que todos trabajemos para cambiar la patria, militando y trabajando”, reflexionó.

Antes de finalizar, Mazú subrayó que no es casual que le pase esto a la dirigente más importante de Latinoamérica. “Nos angustia mucho lo que está pasando, sé que Cristina va a seguir adelante, con sus ideas, peleando marcando el camino, junto con Alicia en Santa Cruz vamos a seguir ese camino. Lo más importante es repudiar el intento de magnicidio, lo que dejamos por escrito lo tenemos que llevar a la realidad, es lo más sensato, la política es el ordenador de la sociedad, trabajemos en eso. Sin pelearnos, con disidencias, hagamos una Santa Cruz grande, una patria libre, justa y soberana”, concluyó.

Comentarios

comentar