Alicia: “Aprendamos a construir juntos, Santa Cruz y el país nos necesita”

La gobernadora Alicia Kirchner se expresó en el marco de la cuarta sesión ordinaria del 49 ° Periodo Legislativo que tuvo lugar este mediodía en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Hizo referencia al intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner e instó a los sectores sociales a bregar por la paz, la unión y el trabajo conjunto.

«Este intento de asesinato es, ni más ni menos, que un acto de cobardía», aseveró.

La primera mandataria santacruceña brindó un mensaje tras el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner donde agradeció, en primer lugar, el poder expresarse en este momento tan complejo.

“Realmente el discurso es muy importante, las palabras son muy importantes, pero las tenemos que transformar en hechos concretos”, marcó Alicia.

Sostuvo, además: “Los hechos concretos que creo que se van a dar en todo este tiempo que viene marcan que se ha tomado real magnitud de lo que ha pasado ayer. Este intento de asesinato de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es, ni más ni menos, que un acto de cobardía”.

Alicia agregó al respecto: “Podemos darle miles de interpretaciones, como se dio o porqué se dio, no lo voy a hacer, creo que cada uno tiene que hacer su propio análisis, pero hubo una situación que no podíamos imaginarla que acá en nuestro país pudiera darse con alguien como es la vicepresidenta que es parte de esta tierra, esta querida Santa Cruz, y que junto con Néstor han hecho una transformación en nuestro país que parece que a algunos les molesta y les pesa”.

Asimismo, instó a ser positivos y expresó al respecto: “Ustedes saben que yo soy una persona que trato de buscar qué camino nos enseña esto que pasó ayer, sé que Cristina tiene fortaleza, de eso no tengo ninguna duda, y sé que va a seguir con la misma fortaleza porque no hay un poder ni mediático ni adverso que nos pueda limitar el camino”.

En otro tramo, aseveró que “si algo tenemos claro es que queremos transformar la vida de esta provincia y este país”. Esos inconvenientes, indicó, “serán obstáculos que quizás nos ayuden a integrarnos más y buscar qué nos une como pueblo, qué es lo que queremos para nuestro pueblo”.

La primera mandataria manifestó que “las diferencias van a estar, por eso pertenecemos a distintos partidos políticos, eso es bueno, la pluralidad enriquece, pero cuando se discute con altura y participación, no cuando tenes la amenaza de la pistola o las armas, eso nos recuerda a lo más duro de la argentina, eso no tiene que volver pasar”.

En otra instancia, llamó a ser conscientes y recordó que “tenemos que construir la fortaleza, pero no con la pelea, sino con la unión”.

“Estemos a la altura de los tiempos dirigentes, todos lo que estamos acá somos dirigentes y saben cómo se demuestra eso, jugándose por las ideas, no por ocupar espacios o sillas”, afirmó.

Del mismo modo, recordó: “Yo creo en los santacruceños, como decía Néstor, no nos hace el viento, ni el mal tiempo, ni la nieve, podemos tener muchos obstáculos, pero tenemos una fuerza genuina, no sé si es la fuerza pionera, pero es esa fuerza que tenemos y, por favor les pido, no la pierdan, hoy más que nunca”.

Alicia sostuvo que “lo que pasó ayer no puede volverle a pasar a ningún ciudadano de nuestro país, es un acto de cobardía”.

Resaltó que “acá tenemos varios compañeros que pertenecen a otras líneas políticas, no me preocupa, al contrario, creo que podemos construir juntos, me preocupan los intolerantes, quienes piensan que cortándote con una bala van a terminar con la historia, tengan memoria, los que más años tenemos tengamos memoria, construyamos verdad, justicia, exijamos a cada poder lo que tiene que hacer”.

Asimismo, Alicia agradeció la adhesión unánime de lxs representantes legislativos “para que actos como estos no vuelvan a pasar en la argentina, aprendamos a construir todos juntos, quizás de esa manera podamos ir transformando las realidades, Santa Cruz nos necesita, el país nos necesita”.

Para finalizar, la gobernadora expresó: “Cómo me gustaría que esta Cámara de Diputados, que nuestros poderes Ejecutivo y Judicial digan estamos todos juntos en esta. Por aquellas realidades que transforman a Santa Cruz estemos juntos y aportemos de esta manera a que nuestro país crezca. Como argentina que me dediqué toda la vida a la política y a trabajar por el otro, lo puedo decir porque ha sido así y sigue siendo así, construyamos juntos”.

