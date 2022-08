Convocatoria de pacientes con fibromialgia para la promulgación de la ley

En marco de la próxima convocatoria, que será la segunda, para que se pueda promulgar el proyecto 1269 D 2022 para pacientes con fibromialgia, visitaron el programa Voces y Apuntes las pacientes Verónica Vega, Sonia Perdomo y Gonzalo Alvarado, hijo de un paciente.

Pero, ¿Qué es la Fibromialgia?

Bueno, en términos generales se puede decir que la fibromialgia consiste en una anomalía en la percepción del dolor, de manera que se perciben como dolorosos, estímulos que habitualmente no lo son. Además de dolor, la fibromialgia puede ocasionar rigidez generalizada, sobre todo al levantarse por las mañanas, y sensación de inflamación mal delimitada en manos y pies.

También pueden notarse hormigueos poco definidos que afectan de forma difusa sobre todo a las manos.

«Pidiendo por nuestra ley, que se pueda promulgar, trajimos dos testimonios más para que la comunidad escuche lo que padecemos. Cada que vez que salimos a las radios, siempre se suma gente, porque hay muchísima. A veces tampoco quieren que se sepa que tienen fibromialgia, pero algunos se van sumando», comenzó diciendo Verónica.

«Venimos a contar un poco cómo se vive dentro del entorno de una persona que parece fibromialgia, a veces ni los mismos doctores saben cómo tratarla. Nosotros tratamos de investigar porque también afecta al entorno. En éste caso, mi mamá la padece y fuimos acostumbrandonos porque es el día a día, es un proceso. Así cómo las chicas pueden estar hablando acá, pueden estar padeciendo dolor en el momento o salir de acá y tener una crisis de dolor, es parte de la enfermedad. Hoy las acompaño a ellas, a veces no entendés muy bien, sobre todo al principio, porque no estaba diagnosticada. Mi mamá, al igual que ellas, fue diagnosticada en 2016, pero empezó en el 2011/2012», contaba Gonzalo.

«No solamente tenés que padecer la enfermedad para apoyar, todos podemos brindar el apoyo. Hoy hay personas que no saben que tienen fibromialgia», continuaba.

Por su parte, Sonia Perdomo, comentaba: «Es bastante difícil ésta enfermedad porque por fuera uno se ve bien, pero por dentro estás, a veces, parece que te pasa un camión por encima. Estás dolorida desde la punta del pelo al dedo gordo. Yo soy docente, un día estaba dando clases y de repente me quedé en blanco, perdí la memoria por varios meses y sentí un dolor corporal tremendo. Empecé con el peregrinar a distintos consultorios, y a recibir mucho maltrato por parte de los médicos, que no tienen la información. Uno me dijo ‘su problema es la azotea’, dando a entender que estaba loca. Hasta que un día fui a una neuróloga, me empezó a hacer todo tipo de pruebas, estuvimos dos horas y me dijo que tenía fibromialgia. Me alivié sabiendo que mi enfermedad tiene un nombre, mis dolores tienen un nombre, mi cansancio, mi insomnio, tiene un nombre. Ahí viene el combo de especialistas que te tienen que tratar, y al no ser una enfermedad conocida, las obras sociales no te quieren cubrir, tenés que ir a tratamiento particular y la medicina no es barata. Tengo que tener un montón de médicos que me atiendan, estoy con psicólogo, psiquiatra, neurólogo, necesitaría kinesiólogo. Y también, el organismo, se va complicando con otras enfermedades. En mi caso hipertensión, tiroides, diabetes. Dispara varias enfermedades».

La convocatoria se realizará hoy de 12 a 14 hs en el Gorosito, para pedir por la promulgación de la ley para pacientes con fibromialgia.

Si querés escuchar la nota completa, hacé click en el video:

