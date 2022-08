Mariano Balois: “la noche del sábado me hicieron muy feliz”

Tras su presentación en el Complejo Deportivo Municipal, en el marco del 40° Aniversario de la Escuela Municipal de Danzas Nativas, el bailarín internacional Mariano Balois, dialogó con Voces y Apuntes y contó sus sensaciones tras volver a pisar un escenario en la ciudad que lo vio nacer y crecer.

“Fue una emoción gigante. Ya cuando Javier García que está a cargo de la Escuela Municipal me convocó, me puse muy contento y empecé a preparar todo con mi compañera Yesica para poder sumarme. No me esperaba lo que fue la noche del sábado, fue realmente increíble y muy emocionante. Me recibieron súper bien, tanto los que fueron mis maestros, como mis compañeros, la gente nueva y todo el público. Fue una noche de mucha emoción que siguió el domingo con dos clases abiertas que dimos a la comunidad en el CeMEPA con una convocatoria muy grande que incluso vino gente de otras localidades”, remarcó Mariano Balois en comunicación con Voces y Apuntes.

“Fue un momento muy especial. Los festivales de la Escuela Municipal son siempre a sala llena y nadie se quiere perder de ver bailar a sus familiares, en una escuela que congrega a todas las generaciones. Para mi fue muy importante, estoy ligado a la escuela desde el momento que nací y sigo siempre presente. El escenario del Complejo fue el primero que pisé en el año 1990 así que son 32 años de mi debut artístico”, destacó el bailarín.

Con respecto a su actual desempeño luego de una espectacular carrera artística, señaló: “siempre estuvo en mi cabeza y mi corazón, lo que no sabía era que se iba a concretar de esta manera. La danza es mi vocación y mi pasión. Me llevó a recorrer 22 países, y toda la Argentina”. Escuchá el audio de la entrevista completa.

