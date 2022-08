Perincioli: “Presentamos una solución inmediata a la situación de emergencia, pero seguimos trabajando en la planificación de El Chaltén”

Una comitiva del Gobierno Provincial, encabezada por el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ignacio Perincioli, se hizo presente hoy en El Chaltén, a los efectos de presentar el plan de trabajo que lleva adelante para dar respuestas en el corto plazo a la demanda habitacional existente en la localidad. Estas viviendas se sumarán a las 22 ya adjudicadas, sumando un total de 108 soluciones habitacionales para la localidad.

En la primera reunión de la jornada, el equipo de IDUV presentó a las autoridades municipales el proyecto arquitectónico del Plan 86 Viviendas perteneciente a Casa Propia del Ministerio de Desarrollo Urbano y Hábitat de la Nación.

En este sentido, indicó que esta propuesta de solución habitacional se suma a las 22 viviendas que ya fueron adjudicadas y señaló que la propia gobernadora Alicia Kirchner

se reunió recientemente con el ministro Jorge Ferraresi, a quien le solicitó mayor financiamiento para contar con más viviendas en la localidad.

“En base a eso el IDUV armó un proyecto en la tierra disponible que se tiene en la localidad, donde se propone la construcción de 86 viviendas adicionales a esas 22. Eso es lo que vinimos a presentar hoy y se logró el consenso de todos los que participamos de la reunión para poder iniciar la licitación que se publica esta semana”, amplió.

Este plan de vivienda es una de las alternativas en las que trabaja el Gobierno Provincial, junto al municipio y también organismos nacionales, para dar respuestas a los vecinos y las vecinas de la localidad. Al respecto señaló que se continuará con las reuniones y se trabajará con las instituciones deportivas para ver de qué manera se les puede proponer cambiar la locación que tienen dentro de la zona lindante donde se piensa brindar la solución habitacional. “La idea es proponerles acceder a una tierra que Parques Nacionales le cedió en comodato a la provincia, pero específicamente para actividades deportivas. Si logramos acordar el traspaso de esas asociaciones a estas tierras, seguramente dispondremos de una mayor extensión para tener terrenos o solución habitacional como la que se está proponiendo”, detalló.

En cuanto al encuentro que tuvo el Gobierno Provincial con el Municipio e instituciones de El Chaltén, el Ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, manifestó que el mismo fue muy fructífero.

De la reunión formaron parte el intendente Nestor Ticó junto a los y las integrantes del gabinete municipal. En representación del Concejo Deliberante, asistió la concejala Jésica Duran, Antonela Marangelli y los concejales Ricardo Compañy y Ricardo Sánchez; los concejales y los diputados Miñones y Fabio Vázquez.

Ampliación de Éjido Urbano

Las autoridades locales plantearon la importancia de avanzar también en la planificación a largo plazo del crecimiento de la localidad. Respecto a la posibilidad de ampliar el éjido urbano que plantearon el intendente Néstor Ticó y los ediles de la localidad, sostuvo que hoy se presentó una propuesta de solución inmediata ante esta situación de emergencia.

“Esto no quita que se siga trabajando en la planificación y en las distintas presentaciones que se hicieron desde el Municipio, Concejo Deliberante y Legislatura para la ampliación del ejido. Eso requiere de planificación y una demanda de más tiempo. No es una solución que se pueda dar ya. De ninguna manera una cosa obstruye a la otra y hay que seguir trabajando porque requiere de mucho análisis no solo de la factibilidad de la tierra sino de lo superficiario y la factibilidad de los servicios”, resaltó.

En ese sentido, agregó que se debe tener en cuenta también, la factibilidad de autorizaciones ambientales, sociales, de turismo. “Este es un destino turístico muy importante y de proyección mundial, motivo por el cual hay que cuidarlo y realizar el trabajo con una planificación adecuada”, concluyó.

El equipo de trabajo del Gobierno de Santa Cruz estuvo integrado además por la presidenta de IDUV, María Grasso; el presidente del Consejo Agrario Provincial, Javier De Urquiza; los secretarios de estado de Gobierno e Interior, Marcio Domínguez; de Ambiente, Mariano Bertinat; de Turismo, Pablo Godoy; de Deportes, Martin López; y en representación de la Secretaria de Estado de Planeamiento, la directora provincial de planificación, Laura Levati y la directora de Programas y Proyectos, Celeste Ortiz; y las autoridades locales de Distrigas, SPSE y Vialidad Provincial.

