Turchetti: “están todos enfocados en lo que puede producir Vaca Muerta, no se dice nada de Santa Cruz”

El Secretario General del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de la Cuenca Austral se mostró preocupado por la situación actual de inversiones en la actividad petrolera en la región.

Marcelo Turchetti, secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles Cuenca Austral Santa Cruz, fue entrevistado por Voces y Apuntes luego de un encuentro realizado en Neuquén.

“Fue muy importante en cuanto al movimiento que hubo y lo que se pudo mostrar a la sociedad. Vine un poco preocupado de ese encuentro, porque veo de todo lo que están hablando (empresarios, operadoras, etc.) está enfocado en lo que puede llegar a producir Vaca Muerta. No se dice nada de Santa Cruz. Nosotros tenemos el segundo reservorio del país en lo que es petróleo y gas no convencional. Te dicen que en la provincia es muy complicado invertir, que algunos no quieren venir por los conflictos con el sindicato de petroleros de zona norte, y eso lleva a quieran esquivar estas situaciones. Todo el mundo está volcado en Vaca Muerta, y no miran que nosotros tenemos ya una estructura armada en la cuenca austral”, explicó Turchetti.

Además, explicó que actualmente todo el gas producido de las extracciones en la cuenca austral se utiliza en consumo interno, ya que se “cerró el grifo” para la venta a Chile como se venía haciendo desde hace años. “No hay reglas claras para ninguna empresa”, dijo en ese sentido. “Estamos teniendo una oportunidad muy importante a nivel mundial que no la sabemos aprovechar”, sentenció.

Escuchá el audio de la entrevista completa:

Comentarios

comentar