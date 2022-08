Movilización de la Juventud del Polo Obrero y la Unión de Juventudes por el Socialismo hacia el Concejo Deliberante

En el día de la fecha, se convocó a una movilización impulsada por la Juventud del Polo Obrero y la UJS (Unión de Juventudes por el Socialismo) hacia el concejo por el veto al proyecto de ley, que proponía la instalación de puntos de Wi-Fi gratuitos y de acceso público a todos los estudiantes. El comunicado expedido por la Juventud del PO, reza lo siguiente:

El Intendente Cotillo y su gabinete le dan la espalda a la Educación.

La semana pasada, nos encontramos con la sorpresa del VETO del Intendente Municipal mediante Decreto N° 753 MCO/2022 a la Ordenanza que se tramitó mediante Expediente HCD N° 098/2021 – Despacho 060/2022; y que fuera APROBADA por el Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria N° 568 del 09 de junio 2022; donde se proponía para que el Municipio instale puntos de WIFI Gratuitos y de acceso a todo público a los ESTUDIANTES en las Uniones Vecinales, plazoletas y playones que existen en los distintos barrios, en la Costanera local y como así también en la Plaza 20 de Noviembre en la zona céntrica de nuestra ciudad.

El Intendente argumenta que durante 2021 se habilitaron 5 (cinco) puntos de wifi en distintos barrios de la ciudad; cuando existen 46 barrios oficiales con sus correspondientes sub barrios y 10 zonas de explotación.

Un reciente informe de UNICEF revela que el 50% de los hogares de nuestro país; no puede solventar los gastos escolares como comprar libros y útiles. Esta cifra es coincidente con las estadísticas del INDEC sobre la población (aún con trabajo estable y registrado) que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Los hijos de los empleados municipales de nuestra ciudad, entre tantos otros trabajadores de Santa Cruz, también están comprendidos en esos números.

Estos datos concretos, demuestran que el Intendente Municipal actúa de espaldas a una realidad tangente; donde la Educación se convierte para muchos jóvenes en casi la única llave para salir del círculo vicioso de la desocupación la pobreza, la indigencia y la marginalidad.

No hace falta demostrar la importancia que hoy tiene la conectividad para la vida diaria en general y para la Educación en particular, donde, a pesar de haber superado parcialmente la Pandemia; subsiste la Bimodalidad de cursado, entre otras cuestiones por las constantes fallas (agua, cloacas, calefacción) que siguen presentando los edificios donde funcionan 1, 2 o hasta 3 establecimientos educativos.

Hoy nos movilizamos a la Municipalidad y al Concejo Deliberante para insistir en la Resolución ya votada; puesto que además el Intendente no acompaña el VETO con un Plan de continuidad de la instalación de los puntos wifi, ni un cronograma de fechas y barrios donde serían ubicados; en momentos que la recaudación por coparticipación ha crecido en un 90% en los últimos 12 meses.

JUVENTUD DEL POLO OBRERO

CALETA OLIVIA

