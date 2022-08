Córdoba: “Trabajamos para dar mayor visibilidad y equidad territorial a la Patagonia”

Así lo afirmó, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba, durante su participación en el Parlamento Patagónico que se lleva a cabo en la provincia de Chubut. Además, durante su exposición destacó la importancia de avanzar en la agenda común de la región para buscar un equilibrio territorial y generar condiciones competitivas para la industrialización.

Desde este lunes, en la sede de la Legislatura de Chubut, comenzó a sesionar el Parlamento Patagónico, que cuenta con la participación de diputados de Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro y Neuquén. En esta oportunidad y, por primera vez, se convocó a referentes de las Carteras Productivas para trabajar sobre el desarrollo del sector y analizar la agenda común de las provincias involucradas.

En representación del Ejecutivo de Santa Cruz, participaron el vicegobernador, Eugenio Quiroga, y la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba, quienes previo a la disertación de este martes, mantuvieron una reunión con sus pares, donde marcaron los principales ejes en común, entre ellos Marca Patagonia; reembolso por puertos patagónicos; compensación por pago de zona desfavorable; asimetrías en los costos de producción; hidrógeno; rentabilidad y competitividad del sector agrícola ganadero; y conectividad; entre otros.

Una vez en el auditorio, las y los funcionarios patagónicos resumieron ante el Poder Legislativo el trabajo conjunto que vienen llevando a cabo, y el que queda por delante, en la mesa de Ministros de Producción de la Patagonia, para el desarrollo integral de la región y la puesta en valor de lo que es genuinamente propio. Al tiempo que celebraron la invitación y destacaron estos espacios para consolidar la agenda en común.

El primero en tomar la palabra fue el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut, Leandro Cavaco, quien ofició de anfitrión, “es sumamente importante que nos unamos como patagónicos, que trabajemos en conjunto, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Si queremos lograr un desarrollo de la Patagonia tenemos que generar las condiciones para que eso suceda, si no lo hacemos desde un bloque patagónico integrado va a ser muy difícil que esas condiciones lleguen por sí solas”.

Por su parte, la ministra Silvina Córdoba agradeció a las y los legisladores por la iniciativa de invitar a referentes de distintas áreas del Ejecutivo al Parlamento Patagónico, “es clave para la construcción de políticas públicas serias para la región, esta es la mejor forma de que se concreten y se hagan realidad esas políticas públicas que se piensan desde el Ejecutivo y que después hay que hacerlas realidad, porque de nada sirve que estén en el escritorio de un funcionario y que después no se puedan llevar a la práctica, me parece que ese es el objetivo y el desafío, que es lo que siempre nos demanda la gobernadora”.

Además, la titular de la Cartera Productiva santacruceña explicó que, si bien la pandemia retrasó durante dos años ideas y proyecto, “incluso en ese contexto las y los ministros de Producción de la región avanzamos en los ejes de trabajo para generar esa dinámica y esa sinergia que debe plasmarse en algo un poco más formal, porque el objetivo que tenemos es darle mayor visibilidad y equidad territorial a la Patagonia”.

Sobre este punto, Silvina detalló que Chubut y Santa Cruz son las dos provincias de la Patagonia que están dentro de las cinco mayores exportadoras que tiene la Argentina, “aportamos en conjunto más de 5.300 millones de dólares a la economía nacional, según datos del 2021”, al tiempo que expuso “creo que hay que poner en valor en el desarrollo del país que nuestras economías están basadas en los recursos naturales que tenemos, por eso hay que buscar equilibrios territoriales”.

Por último, la funcionaria de Santa Cruz enfatizó “muchas veces se habla del país profundo, pero yo quiero ser del país que se ve y que está en escena nacional, y para eso los patagónicos tenemos enormes desafíos que tienen que ver no solo con la economía, sino también con temas de logística, con el desarrollo de nuevas industrias, de infraestructura y de condiciones competitivas al momento de la industrialización patagónica”.