Miguel Troncoso; «No lo toleraremos más, las sesiones no se pueden interrumpir»

Una vez más, lamentamos tener que tomar la difícil decisión de suspender una Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante y postergar el temario del orden del día para la próxima sesión. Sin mediar consecuencias, ni tener en cuenta las necesidades de los vecinos, ni respeto a la institución a la cual pertenecen, ni a sus propios compañeros de trabajo, un grupo minoritario de empleados irrumpieron en la sala de sesiones de manera indebida e inapropiada, reiterando un reclamo que ya estamos resolviendo.

Sin ningún tipo de acompañamiento, ni gremial, ni del personal, se adjudicaron la potestad de interrumpir el solemne acto del pueblo, para de manera irresponsable, intentar demostrar un supuesto descontento de exigencias y petitorios, que se están resolviendo y llevando adelante por las vías legales y administrativas adecuadas.

Otra vez, arremeten contra la democracia y sus mecanismos de trabajo, dejando expectantes a toda una comunidad que espera las diferentes definiciones sobre los proyectos presentados, haciendo ademanes por exigencias particulares. Queremos dejar en claro que no estamos en contra de que se manifiesten y que reclamen lo que consideren justo, pero todos los empleados saben muy bien que hay lugares, momentos y representantes para hacerlo, y que interrumpir o entorpecer una Sesión Ordinaria es causal de delito.

No vamos a tolerar más este tipo de interrupciones, que terminan siendo una extorsión por parte de este sector minoritario no representativo, y que exigen que cumplamos con sus peticiones sino no nos dejan Sesionar. Hemos abierto los mecanismos correspondientes para que quienes tengan responsabilidad sobre este accionar se atengan a las consecuencias correspondientes. Desde ésta Presidencia siempre estuvimos a disposición, los hemos recibido en un montón de oportunidades, hemos trabajado con ellos y el sindicato en diversos temas desde que iniciamos la gestión, le brindamos el espacio para que se manifiesten, hasta dimos autorización para que hagan sus reuniones en lugares y horarios de trabajo, y así y todo son tres o cuatro que quieren manejar el concejo deliberante a su antojo o conveniencia, y han colmado nuestra paciencia.

Pedimos las disculpas del caso a toda la comunidad que se ve afectada por estos irresponsables, y sepan que haremos todo lo posible para que no vuelva a suceder. La democracia y la sociedad merecen y necesitan que sesionemos.

