Madre denuncia que su hija fue golpeada en la Plaza 20 de Noviembre

La madre de una adolescente de 14 años, se comunicó con Voces y Apuntes, denunciando la violencia ejercida por otras dos adolescentes sobre su hija y dos amigas, en la plaza 20 de Noviembre.

«Ésto sucedió ayer a la tarde, entre las 18:30 y las 19:00 hs más o menos, la verdad que del nerviosismo que pasé casi no recuerdo la hora, ella salió temprano del colegio y me pidió permiso para salir a caminar con dos de sus amigas, le dije que sí, que vaya un rato y que vuelva antes que oscurezca. Ayer me llama diciendo que la habían golpeado, de la desesperación llego al lugar donde estaba ella y me comentan con las amigas de que estaban en la plaza, tomando jugo y comiendo galletitas, vieron que dos chicas iban y venían alrededor de ellas. Decidieron pararse e irse a lo de su amiga que vive cerca de La Anónima. En cuanto se levantan para irse, vienen estas chicas, las cuales comienzan a grabar un vídeo, preguntándoles los nombres, la dirección, a qué colegio iban, qué teléfono tenían, y cosas así. Querían robarles los teléfonos a las tres», comenzó diciendo la madre.

«Cuando mi hija se niega a darle el teléfono, se ensañaron con ella, sus amigas no supieron cómo defenderla porque son nenas de 14 años, es lógico. La tiraron al piso, le tiraron patadas, la golpearon por todos lados. Mi nena es flaquita, mire si ésto hubiese pasado a mayores, mire si me la mataban a mi hija», continuó.

«Según mi hija, eran chicas jóvenes las atacantes. La tenían en el piso y le decían que se defienda. ¿Cómo se va a defender? Si nunca tuvo pelea, no se meten en peleas. Las dos amigas de mi hija estaban muertas de miedo pidiendo ayuda. Esa es la impotencia que me da, pasan tantos autos, nadie hizo nada. Sólo una chica que le agradezco que se comunicó conmigo, dijo que mucha gente estaba mirando cómo le pegaban. Por mas que no sea tu hija, cómo no vas a reaccionar si le están pegando a una nena. Mirá si me la mataban», agregó.

