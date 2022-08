Kalmus: «Hoy podemos anunciar un acuerdo que beneficia a los santacruceños y santacruceñas”

Así lo manifestó, el presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz, Matías Kalmus, luego de la ceremonia de la firma del acta acuerdo entre el Gobierno y la empresa YPF para saldar una deuda histórica con la provincia, que tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Asimismo, se anunció la puesta en marcha de un plan de inversiones que significará un mayor desarrollo en la producción y más fuentes de trabajo.

En ese marco, el titular del Instituto de Energía de Santa Cruz, indicó que la rúbrica que se llevó adelante hoy, es el reconocimiento de una deuda que se venía reclamando desde el gobierno de Macri cuando comenzaron a bajar las inversiones y este reconocimiento permitirá tener un mejor horizonte con una mayor cantidad de trabajo, más volumen de producción, más regalías y el impacto que todo esto genera en las localidades de la provincia.

“A través de este acuerdo no solo se generará una mayor producción, sino que se destinará una parte del mismo a la capacitación para que se pueda estar a la altura que este tipo de inversiones requiere. Se necesitan más ingenieros, técnicos y de la mano de la UTN se están generando nuevas carreras como ingeniería en energía y la tecnicatura en energías renovables. Es necesario acompañar ese crecimiento y ese cambio en materia energética”, consideró.

Antes de concluir, señaló que lo acontecido en esta jornada es el resultado de un gran trabajo que se llevó adelante con Pablo González a la cabeza de YPF y todo el equipo que forma parte del Instituto de Energía, y el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura. “Es el trabajo de un equipo muy profesional que realizó las gestiones y no solo se logró este reconocimiento, sino que se contará con 100 millones adicionales y el anuncio de un resarcimiento que no solo será para la provincia, sino que también a los municipios, la responsabilidad social empresaria y parte del mismo también a infraestructura. Es un cumulo de cosas que no nacen solas”, resaltó.

“Hoy podemos anunciar un acuerdo que beneficia a los santacruceños y santacruceñas y ojalá estemos unidos en todo lo que signifique mayor trabajo, contrato para los pueblos, producción y regalías. Tenemos que estar todos juntos más allá de las diferencias que puedan haber”, finalizó.

