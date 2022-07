García: “En caso de haber aumentos la idea es que estos sean equitativos y justos”

Así lo expresó la presidenta de Distrigas Sociedad Anónima, María Belén García, al ser entrevistada por Lu14 Radio Provincia sobre la importancia de inscribirse para los subsidios de energía eléctrica y gas natural, que determinará a partir de septiembre el cuadro tarifario vigente, dividido en tres segmentos.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de Distrigas S.A. y Servicios Públicos S.E., anunció este lunes la convocatoria para completar el formulario que permitirá acceder al subsidio de energía eléctrica y gas natural, recordando a la comunidad en general la importancia de realizar la inscripción para el análisis de los datos correspondientes.

Durante el diálogo con Lu14, la presidenta de Distrigas S.A. señaló que la campaña de inscripción inició el viernes 15 de julio y continuará hasta el 15 de agosto. “En esta primera etapa se priorizó hacerlo por DNI hasta el 26 de julio, y aquellas familias que no se puedan inscribir, se les haya pasado la fecha por alguna razón, o incluso no están en la localidad y no se enteran de la información van a tener una prórroga más”.

La decisión del subsidio, a nivel nacional, permitirá luego disponer de la información pertinente para poder coordinar los convenios, en cada provincia con sus particularidades.

“En la Provincia de Santa Cruz tenemos programas como el SerSol, tenemos el subsidio patagónico, y varias cuestiones a tener en cuenta en el momento de modificar los cuadros tarifarios donde iremos segmentando”, puntualizó.

Al ser consultada sobre la finalidad de completar el formulario disponible en argentina.gob.ar/subsidios, García respondió que “es muy importante inscribirse porque en el mes de junio se dictó un decreto, a nivel nacional, para poder segmentar las tarifas de energía eléctrica y gas natural”. Luego agregó que “va a haber tres segmentos, uno bajo de tarifa social, uno medio y un segmento alto que es el de tarifa plena”.

“Es importante que nos inscribamos, ya que los cuadros tarifarios van a estar vigentes a partir del mes de septiembre, y en caso de haber aumentos la idea es que estos sean equitativos y justos. Y que, vayan a los sectores donde más se pueda abonar una tarifa, y que no perjudiquen a los sectores donde hay familias con mayor vulnerabilidad”, argumentó García.

La funcionaria valoró “el esfuerzo que hace el Estado Nacional, y que también hace el Estado Provincial, porque también subsidia la tarifa de energía eléctrica, una de las tarifas más bajas del país”.

Sobre la política provincial, la presidenta de Distrigas rescató que: “El Estado Provincial no emite cortes por falta de pago, son subsidios indirectos para las familias. Ese esfuerzo que hace el Gobierno Nacional y el Provincial está dirigido a las familias que realmente lo necesitan, por un sistema solidario como lo son los servicios públicos”.

Además, subrayó que “en este momento crítico con respecto a los acuerdos que hay con el Fondo Monetario Internacional, la cuestión económica y demás”, es vital que esto “se conciba de manera solidaria y se pueda llevar adelante una segmentación donde no sea perjudicada ninguna familia”.

“En Santa Cruz vimos impactado el tarifazo del 2017-2018 durante el gobierno de Macri en nuestros servicios, y por eso la gobernadora, con buenos criterios durante esos años y continuando en la pandemia, determinó que tanto DISTRIGAS como SPSE, absorbieran esos aumentos; y por parte de Distrigas, además, no se hicieron cortes por falta de pago. Fue una decisión de la gobernadora el de no hacer cortes de servicios y tener en cuenta facilidades de pago”, subrayó.

Al puntualizar el alcance de esta decisión del Ejecutivo Provincial, la presidenta de Distrigas explicó: “Cuando nos atrasamos en el pago del gasto mensual del producto a Camuzzi, nos cobran intereses, por eso cuando la empresa no corta por falta de pago, es este un esfuerzo que el Gobierno Provincial hace para sostener el servicio, que lo tenemos como si nos pagaran el cien por ciento de la factura, los sesenta mil usuarios. Por eso ponemos en valor el rol de las empresas provinciales y estatales, por lo que aquellas familias que puedan pagar lo hagan, porque estamos cuidando a todos los usuarios en el caso de Distrigas”.

Se reitera que para poder inscribirse se pueden dirigir, a través de la web desde argentina.gob.ar/subsidios

O en las oficinas de ANSES de manera presencial.

Siempre recordando tener a mano una factura del servicio, tanto de luz como de gas, donde figura el número del medidor y número del cliente. “En nuestras oficinas virtuales hay mucho instructivos, por si hay dudas. También debemos contar con el DNI, y los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar, mayor de 18 años; el CUIL de todo el grupo familiar y una dirección de correo electrónico, donde se les avisará en qué segmento queda incluido, si hay modificaciones”.

Para finalizar, María Belén García informó que quienes así lo deseen, por no tener su factura impresa, se pueden acercar las sucursales de Distrigas para evacuar dudas y consultas.

(Fuente: LU 14 Radio Provincia de Santa Cruz)

