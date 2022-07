“La Vieja” Paredes, un referente de la escena del rock que vuelve a la carga con “Alas de Acero”

Pedro Marcelo “La Vieja” Paredes, quien se considera un músico aficionado, siempre acompañó las bandas de rock locales. Hoy es el frontman de la banda “Alas de Acero” y agradece a todos los músicos por los momentos compartidos.

Con una gran trayectoria en la música, “La Vieja” Paredes dialogó con ‘La Mañana en Patagonia’. “Habíamos arrancado con un grupo de tres amigos en el secundario. Nos hacíamos los músicos de fogón y yo trataba de cantar, de forma experimental para pasarla bien. Por muchas cosas de la vida un impasse y no todas las bandas tocaban siempre. Éramos seguidores de algunas bandas de rock duro de esa época. Uno era un aficionado y creo que lo mismo sigo siendo ahora”, relata Pedro sobre sus inicios en la música.

“Hace unos años retomé por iniciativa de varios amigos. Me propusieron que me ponga las pilas y acá estamos en la rueda. Yo me considero parte del público, y que por caradura se me dio la oportunidad de cantar”, explicó “La Vieja”.

Con respecto a su actual banda denominada “Alas de Acero” mencionó: “es un formato que yo se lo imité a Billy Bond, que tenía la pesada del rock and roll y era para invitar a músicos y agradecerles. Esa era la propuesta hasta que quedó la banda estable, con el “Puma” Morales, Camila Herrera, Juan Díaz, y el legendario “Chabón” Herrera. Es una satisfacción que tengo, llevo y llevaré, el haber compartido con esta gama de muy buenos músicos que hay acá en Caleta”.

