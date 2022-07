Seminario sobre Urgencias Subjetivas y Riesgo Suicida

En marco del seminario electivo que se brindará para los alumnos de cuarto año de la carrera de psicología, dialogó con La Mañana en Patagonia la Licenciada María Celeste Berardo, acerca de los tópicos del mismo.

«Hace muy poquito estuve hablando con algunas personas en Caleta, familiares en general de alumnos de éste seminario que me hicieron éste contacto y me parece fantástico porque se trata de una comunicación entre provincias, algo que me parece muy bueno y muy importante. Acá en Córdoba hay muchos psicólogos, sin embargo, el tema de las urgencias es un tema que nos interpela a todos. Me parece que éste seminario, que vengo dando desde el 2019, es de cuarto año y éste año hay uno en quinto, es para alumnos que están cursando el cuarto año de la carrera de psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, en dónde trabajamos específicamente la cuestión de la atención clínica, a diferencia de lo que es la atención al suicidio», comenzó diciendo la Licenciada.

«Podría decir que hay varias instituciones, muchas ONG, incluso programas provinciales de prevención del suicidio, pero me parece que también hacía falta que pudiéramos dedicarnos a lo que es la práctica clínica, el trabajo con el paciente en un consultorio, en una institución cuando se presenta una urgencia», continuaba.

«Una de las cosas más importantes para tener a mano cuando ocurre una urgencia, un intento de suicidio, cuando sabemos que alguien está muy angustiado, es tener alguien a quién dirigirnos», agregaba Berardo.

