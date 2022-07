Gira Europea del Ballet Internacional de Santa Cruz

En marco de la gira que se encuentra haciendo el Ballet Internacional de nuestra provincia, dialogó con Voces y Apuntes el director del Ballet Internacional de Santa Cruz, Daniel Uribe, junto con otros integrantes.

«El lunes tuvimos la primera presentación con el grupo, la verdad que nos fue mejor de lo que pensamos. No habíamos tenido tanto ensayo por las fechas y la coordinación, ayer tuvimos el segundo día de competencia en pareja. Por el momento bien, terminamos Francia, estaremos hasta el 29 de Julio en Bulgaria, para luego continuar en Estambul, Turquía», comenzaba diciendo Daniel.

«En Francia hicimos 8 presentaciones, festivales de intercambio y la repercusión que ha tenido Argentina ha sido muy buena en ese sentido. Luego, empezamos desde Sofía en Bulgaria, que es otro contexto, participan 16 países y más allá del resultado, es algo importantísimo estar acá, medirnos si se quiere, hay países que se han desarrollado más culturalmente», agregaba Uribe.

«Nosotros veníamos de ensayar muy poco, tuvimos un poco extenso, 48 hs en colectivo de Francia a Bulgaria, descansamos un poco y el lunes ya era hora de competir. Te evalúan lo artístico, pero también si te levantas temprano a desayunar, si cumplís las actividades puestas por el festival. Se disfruta, pero es mucha responsabilidad. No estamos de vacaciones, vamos con el objetivo de defender los colores de la bandera, vamos a tener nuestro momento de paseo y disfrute, pero vamos a competir», comentaba Gaby Pujol, bailarín.

«Disfrutando éste hermoso viaje, con una rutina bastante marcada, pero se disfruta mucho compartir con otros países, es muy lindo», comenzaba diciendo Julio Barrera, músico.

«Para mí es muy emocionante, muy lindo, por ahí no me salen mucho las palabras, el lunes fue un día espectacular donde se compitió con bailarines, músicos en vivo, nos fue muy bien, los resultados todavía no están pero fue muy aplaudida la Argentina, estuvo a la altura de los otros países. Se vivió mucha adrenalina, mucha energía positiva sobre el escenario, anoche cuando llegué a la habitación del hotel, me quedé solo, y pensaba en todo lo que había vivido en lo personal. Cuando tuve un tiempito libre, me puse a caminar en un parque enorme que hay acá y ver la belleza de éste país, las flores, los jardines y no podía creer que estaba acá en Bulgaria. Hace un par de días atrás estuvimos en Francia, todo el tiempo cosas muy emocionantes que uno no termina de comprender», continuaba Barrera.

«Estamos todo el tiempo compartiendo con otras delegaciones, los músicos brasileños son muy copados. En éste momento, no tenemos traductores, usamos el de Google. La mayoría de nosotros no tenemos Wi-fi ni datos, es pura seña. El idioma que se usa acá es búlgaro, pero comprenden un poco el inglés también. Tratamos de usar el que nos enseñaron en la primaria, nos hacemos entender de alguna manera», finalizaba.

