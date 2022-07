Petroleros Jerárquicos aprobó en Asamblea el Balance del ejercicio 2021

El Sindicato de la Patagonia Austral que conduce José Dante Llugdar, llevó adelante en la tarde del viernes 8 en la Sede que posee en la localidad de Pico Truncado, Santa Cruz, el acto soberano que puso en consideración el registro contable del último año calendario, el cual contó con un masivo respaldo de la gran concurrencia al SUM de la Institución.

En un acto presidido por el propio Llugdar, se desarrolló la Asamblea anual Ordinaria del Sindicato Petrolero Jerárquico, con la presencia de los miembros de Comisión Directiva José Uribe (Secretario Gremial), Gloria Barrionuevo (Secretario Administrativo), Daniel Mancuello (Tesorero), Cristian Nieva (Protesorero), Ignacio Vidal (Secretario de Actas, Prensa y Propaganda), Elvio Pena (Prosecretario de Actas, Prensa y Propaganda), Bárbara González (Secretaria de Acción Social) y Javier Araneda, Bernabé Araujo, José Quiroga, Bernabé Araujo y Ricardo Constanzo (Vocales); a quienes se sumaron los Revisores de Cuentas Cristian Fraca, José Mesa, Marcela Sepúlveda y Nelson Bravo.

En un ámbito de total normalidad, se dio comienzo al Orden del Día luego de media hora de tolerancia para el horario pactado originalmente a las 18:00 hs. y fue el Afiliado Ángel Mansilla de la compañía Huinoil SA, quien mocionó como asambleístas a sus pares Mariana Benítez de la empresa Petromark SA y Manuel Álvarez de Indus SA como Secretarios de Acta de la Asamblea; y a Tahlía Lázaro de Transportes Figueroa SRL, como Prosecretaria de Actas de la misma, siendo aprobada ante la Escribana Pública Antonella Caballo, su participación por parte de los presentes.

Tras la lectura de la Memoria Descriptiva y del Balance del período 1° de enero al 31 de diciembre 2021 por parte de Vidal, el Afiliado Juan David Marcial de la empresa San Antonio Internacional SA, mocionó la aprobación del Balance, el cual con amplia mayoría de los presentes fue aprobado en forma contundente a las 18:55 hs.

La palabra del Secretario General

El líder sindicalista recordó que “la actividad había caído a los niveles más bajos pero ahora se tiene una actividad donde el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania trajo un viento de cola y con esto por el precio del barril la situación cambió pero no olvidemos especialmente los que somos de la Cuenca del Golfo, que directa o indirectamente las inversiones están todas direccionadas a Vaca Muerta, y esa es una realidad”.

“Pero la realidad también indica también la actividad que tenemos en la provincia de Santa Cruz con programas de perforación y que posiblemente se va a iniciar en Río Grande, Tierra del Fuego, un programa de exploración, gracias a que tenemos un Presidente de YPF patagónico como lo es Pablo González, que en la próxima semana posiblemente traiga importantes anuncios”, dijo Llugdar.

Y recordó que “también en la zona de El Tordillo en Chubut, hay un programa con un Equipo similar al de Cerro Dragón que genera muchas esperanzas de tener no sé si el mismo recurso que Neuquén, que no es de ahora, sino que es de 5 o 6 años atrás que lo veía el mundo a Vaca Muerta como lo que es hoy, que tiene la segunda reserva de Gas a nivel mundial, por eso no es tan fácil poder competir y en esto los Jerárquicos, debemos incentivar, acompañar y pedirle a nuestros compañeros y hacerlo de frente, algunos cambios de actitud, porque esto no es para siempre”.

Aludió asimismo a la intervención de CGC en la zona norte santacruceña “donde la Institución tuvo mucho que ver porque el acuerdo se firmó en nuestra Sede de Caleta Olivia en una noche de diciembre y ese trabajo que tienen hoy los compañeros de Torre, tiene que ver con un planteó que se hizo desde nuestro Sindicato, porque a la hora de hacer los planteos que realmente corresponden, los hacemos por el canal que se debe”.

Desafíos en puerta

El titular de Petroleros Jerárquicos puso en valor dijo que la apuesta más grande que se les viene es el interactuar con la Educación, con el Instituto Aonikenk en la ciudad del Gorosito, a lo que hizo referencia tomando la palabra Barrionuevo, la Secretaria Administrativa. Del mismo modo, el Secretario Gremial -José Uribe- agradeció la presencia de los Afiliados que colmaron el recinto, su apoyo y acompañamiento.

También habló el Tesorero Mancuello dando especial significado al avance en compras muy importantes para cumplimentar todo lo que son los pisos de la Torre del Centro Recreativo y los equipamientos de Salud para radiografía, ecógrafo, mamógrafo, densitómetro; y los mobiliarios y los grandes insumos para el cuarto piso donde funcionará un centro odontológico, más el fuerte progreso de las fundaciones de la platea para la Escuela que se está proyectando en el Kilómetro 5 de Comodoro Rivadavia.

A su turno, desde la Secretaría de Acción Social, González refirió al que será el primer Centro de Diagnóstico para la Mujer de esas características en esa ciudad, remarcando su orgullo por pertenecer al Gremio, “porque en cuestiones de Salud a veces nos vemos colapsados, por ejemplo con el Hotel de Buenos Aires, pero son pequeñas cosas que ayudan a las personas a mejorar su calidad de vida, con tratamientos en los que la Institución les acompaña, haciendo un aporte en la medida de lo que podemos”.

El Vocal José Quiroga, en su primer mandato de Comisión Directiva, agradeció el acompañamiento del Sindicato y el propio Secretario General lo felicitó “por el excelente trabajo para llegar a cada uno de los Afiliados, invitándolos personalmente a acercarse a la Asamblea de este viernes.

Los anfitriones Lucas Pichintiniz y Gustavo Navarta también mostraron su satisfacción por formar parte del Equipo de Trabajo y la confianza brindada por la dirigencia Jerárquica, al igual que Afiliados y Afiliadas que se animaron y tomaron la palabra saludando a sus compañeros poniendo de manifiesto el crecimiento institucional que se visualiza en forma permanente.

Comentarios

comentar