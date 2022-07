Patriotismo y cultura en la conmemoración del 9 de julio

En el marco del 206° Aniversario de la Declaración de Independencia de nuestro país, el Municipio de Caleta Olivia realizó una ceremonia oficial en las instalaciones del Complejo Deportivo “Ing. Knudsen” con una celebración que finalizó con aplausos de pie por la presentación de artistas locales.

Este 9 de julio se celebró con alegría, ya que las banderas de ceremonia de diferentes instituciones estuvieron presentes enalteciendo la enseña patria.

Con la presencia de autoridades del Ejecutivo, las Fuerzas de Seguridad y la comunidad, se desarrolló el acto que tuvo un gran despliegue del personal municipal que puso a punto las instalaciones del Complejo para pasar una agradable mañana.

Por cuestiones de agenda, el intendente Fernando Cotillo no pudo estar in situ en la jornada, no obstante, estuvo presente con un mensaje a la comunidad “Fue largo el camino, pero llegaron juntos y hermanados con un propósito en común. Un 9 de julio de 1816 gritaron: ¡Somos libres!”, fueron las palabras en un afectuoso saludo a la población de Caleta Olivia.

Al momento del discurso central, la profesora Karina Cárdenas, fue una de las oradoras, además de la bendición de Diácono Mario Sosa, en el marco de esta conmemoración y a través de su alocución brindó estas palabras “Hablar de independencia es revalorizar la educación popular e inclusiva, adaptándola a la necesidad de los tiempos. Es defender el lugar de la mujer en plan de total igualdad respecto al hombre, es reconocer disidencias para tomar decisiones en conjunto. La defensa de nuestra independencia económica, social y cultural, debe ser con coraje, con valor de ser ciudadanas y ciudadanos honestos”.

Al finalizar la celebración, el secretario de Gobierno de la comuna, Carlos Aparicio declaró: “En ese momento histórico, aquel 9 de julio se dio un punto de inflexión, donde se empezó a luchar por la patria que todos queremos, justa y soberana, que nos abrace a todos y a todas”.

Dándole más sentido a este día patrio, trabajadoras de los Jardines Maternales hicieron entrega de chocolate caliente y tortas fritas para todos los presentes.

Sobre esta tarea, Iris Casas, Subsecretaria de Políticas Sociales, mencionó que la jornada inició a las 8 de la mañana para poder agasajar a los presentes y al igual que cada año es muy grato brindar el calor interno de los que representa el 9 de julio.

El “Circo Criollo” brilló en el escenario

Por otro lado, como cierre del acto patrio la Escuela de Danzas «El Tierral» junto a la Escuela “G y F” presentó el espectáculo “Circo Criollo”, que en nuestra cultura asoma en 1900 para llevar lo popular a toda la sociedad a través de estilos como el Pericón, el Candombe, tal cual se vio en la puesta en escena. Dos academias fusionadas, que recrearon la historia argentina de 1816 en varios cuadros artísticos, con un final estelar que generó el aplauso unísono del público, y de pie reconoció la estelaridad de los danzantes.

En este sentido, el profesor Horacio Brizuela manifestó que es fue una presentación pensada en aquella época y que fue trabajada con la Escuela G y F. “Estamos felices de haber podido participar”, expresó el reconocido artista de la danza.

Decenas de bailarines, que con entera predisposición prepararon esta actuación poniendo de manifiesto su talento, al igual que su compromiso patriótico.

De este modo, el Municipio de Caleta Olivia rememoró ese momento de nuestra historia con el respeto que amerita, con compromiso, pero también haciendo parte, a diferentes actores de esta sociedad, que en cada fecha patria brindan su entera predisposición.

Comentarios

comentar