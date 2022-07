Alicia participó del acto de firma de acta para fortalecer los sistemas sanitarios de Río Gallegos y Río Turbio

La gobernadora Alicia Kirchner, acompañada por integrantes de su trabajo, encabezó la ceremonia de rúbrica de un acta de comodato entre el Ministerio de Salud y Ambiente y el Hospital SAMIC de El Calafate, para la provisión de dos ambulancias de alta complejidad. A través de las mismas se contribuirá a paliar las necesidades de los santacruceños y santacruceñas.

Durante el acto que tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, la mandataria provincial fue acompañada por el ministro de Salud y Ambiente, Claudio García; el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani; y el presidente del Consejo de Administración del Hospital SAMIC de El Calafate, doctor Pablo Koan.

Es importante resaltar que, a través de la firma del acta de comodato efectuada en esta jornada, se proveerá de dos ambulancias de alta complejidad a las localidades de Río Gallegos y Río Turbio.

Además estuvieron presentes, el intendente Pablo Grasso; el director ejecutivo del Hospital de Alta Complejidad SAMIC; Javier Lerena, y autoridades provinciales y municipales.

En ese marco, la Gobernadora se dirigió a los presentes, destacando en primer término la importancia del trabajo articulado: “Cuando se trabaja de una manera articulada, amigable e inclusiva, los esfuerzos se ven coronados de otra manera. Y no coronados para los funcionarios de turno sino para la población de Río Gallego”, remarcó.

Por otra parte, se refirió a la cantidad de equipamiento que se está empleando para fortalecer el sistema de salud. En ese sentido, resaltó: “La verdad que me siento bien pero no conforme. Ustedes saben que soy una eterna disconforme. Estamos renovando todo el parque automotor y ustedes saben cómo estaba el mismo. Cuando asumí en la primera gestión no teníamos casi ingresos, entonces a veces había que priorizar los medicamentos, los servicios de cirugía e insumos. Fue una etapa que pudimos superar”.

“Lo importante es que cuando uno trabaja de manera articulada y con fortaleza, supera las distintas problemáticas por más que parezcan de consistencia dura”, consideró.

En otra parte de su discurso, Alicia dijo que está «convencida que cuando se pone la mente, el cuerpo y la acción porque lo que queremos, uno puede transformar las realidades».

“Sin ir más lejos me remonté a cuando fui ministra de Asuntos Sociales de la provincia y pusimos en marcha el hospital de Río Gallegos, Caleta Olivia, Las Heras, y la terminación del hospital de Río Turbio. Hoy en un momento muy especial que vive la Argentina y gracias al apoyo de Nación, vamos a tener tres nuevos hospitales. En poco tiempo más vamos a poner en funcionamiento el hospital del Barrio San Benito, el que será un apoyo al Hospital Regional Río Gallegos. A ese se suma el Hospital de Caleta Olivia en un barrio de muchas necesidades, y el de Pico Truncado”, detalló.

A la vez, explicó que se trata de localidades que necesitaban esa ampliación de servicios. “A los mismos se suma la ampliación delo hospital de 28 de Noviembre y de Gobernador Gregores. En cualquier momento se termina la ampliación del hospital de Río Gallegos”, añadió.

Además indicó que se están haciendo cosas más allá que a veces no se da cuenta hasta que las ve. “A mí me gustaría que todo fuera más rápido pero todo tiene un tiempo, y lo importante es que todo se consolide con bases sólidas. Para nosotros la salud es prioridad pero no la salud pensando en la enfermedad sino pensando en evitar la misma”, expuso.

“Estamos buscando la parte preventiva y ojala que podamos en todo el territorio y en los municipios tomar esa concepción porque de esa manera vamos a poder logras que nuestros hospitales cada vez atiendan más, la alta complejidad. Esto exige un esfuerzo y un trabajo articulado y exige que más allá de los funcionarios que están actualmente, se siga con ese rumbo. Y quien tiene que cuidar que se siga con ese rumbo de inclusión amigable, es nuestra comunidad”, manifestó.

Para concluir, sostuvo que la incorporación de estas nuevas ambulancias, es salud para la población. “Más allá de la economía, lo que nos interesa es que la comunidad tenga los servicios que corresponda. Y eso acuérdense santacruceños y santacruceñas, lo defendemos nosotros”, finalizó.

