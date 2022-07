Se inauguró el Paseo de la Diversidad “Marcela Chocobar” en Río Gallegos

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos articuladamente con la familia Chocobar, en el marco del mes del orgullo LGBTI+ realizó la inauguración del “Paso de la Diversidad Marcela Chocobar”.

Se presentó la puesta en valor del Paseo con el fin de profundizar el respeto a la identidad de género y diversidad sexual, considerando a la sociedad como un todo diverso. La creación de este espacio es un reconocimiento y valoración de la diversidad sexual, constituyendo un correlato lógico con los avances obtenidos en nuestro país y que consagran la igualdad de trato y oportunidades para todos y todas con el fin de alcanzar una sociedad cada vez más justa, inclusiva y solidaria.

En este contexto, la secretaria de Estado de Derechos Humanos de la Provincia, Nadia Astrada, señaló: “Llegamos a esta fecha pensando en aquel ocho de noviembre, cuando se aprobó en la Legislatura Provincial el Día Provincial del respeto a la Diversidad e Identidad de Género, que se construyó con las organizaciones; pensando en la identidad propia de nuestra tierra. Lo fundamental que es que defendamos nuestros derechos, y avanzar en ese sentido; y qué mejor que hacerlo en conjunto con compañeras, compañeros y compañeres, y nos enorgullece profundamente. También reiteramos nuestro acompañamiento en el pedido de justicia de la familia Chocobar”.

Asimismo, la funcionaria remarcó la decisión de la Gobernadora Alicia Kirchner respecto a la creación del Ministerio de la Igualdad e Integración como un paso fundamental en el avance de la lucha por los derechos.

Por su parte, Judith Chocobar agregó: “Hace siete años, una persona me dijo ‘Judith, la única forma de hacer justicia es que lleves la bandera en memoria de tu hermana; no des lugar a la impunidad’, y desde ese momento entendí que las luchas no se callan; y aunque las fuerzas se van, un abrazo nos fortalece de nuevo”.

Participaron de acto la ministra de Igualdad e Integración, Agostina Mora Doldán, la secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Silvana Hevia; el subsecretario de Políticas para Adultos Mayores y Discapacidad, Agustín Cañete; la secretaria de Estado de Políticas Contra la Violencia por razones de Género, Abigail Mazú; la secretaría de Estado de Políticas de Igualdad para las Mujeres Soledad Allendez; la subsecretaria de Políticas para la Diversidad Sexual Roxana Rodríguez; la subsecretaria de Prevención y Abordaje de las Violencias por razones de Género, Carolina Zabala; y la subsecretaria de Formación y Promoción de Derechos Romina Behrens. Participaron, además, el secretario de Estado de Cultura, Oscar Canto, y el director de Servicios Públicos, Mariano Gauna.

