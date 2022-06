Fructífero fin de semana para el Grupo Quienenquen en la ciudad de Sarmiento

En marco de lo que fue la competencia del Grupo Floclórico «Quienenquen» en la localidad de Sarmiento, dialogó con La Mañana en Patagonia la profesora Marcela Páez.

«Poder volver a las competencias, a juntarse, ir a aprender, mirar, toda esa movida cultural que gracias a Dios está volviendo a aparecer. Con alegría vivimos la competencia éste fin de semana. Salimos como a las seis de la mañana porque arrancaba al mediodía, estuvo hasta las seis de la mañana del día siguiente. Fue una larga jornada de danza y malambo», comenzaba diciendo Páez.

«Fueron tres categorías: infantil, mayor y adultos. A nosotros grupalmente nos fue muy bien, en la mayoría de los rubros trajimos el primer puesto, en otros el segundo, el balance fue fructífero y ahora tenemos más ganas y empuje de seguir practicando, ensayando. Me dió gran alegría el día lunes, que mostramos a la comunidad los premios obtenidos e inmediatamente me preguntaron ¿Cuándo arrancamos?, Eso me dió mucha alegría. El empuje que tienen todos», continuó Páez.

Si querés escuchar la nota completa, hacé click en el video:

Comentarios

comentar