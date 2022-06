Insólito: un auto 0 Km de una concesionaria de Comodoro Rivadavia terminó estrellado contra la vidriera

Este miércoles pasadas las 12:00 horas, un insólito episodio ocurrió en la concesionaria Akar, ubicada sobre Ruta 3 en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

Allí, quienes pasaban por el lugar se sorprendieron al ver un auto 0 Km que terminó estrellado contra el gran ventanal del local.

En un principio, se presumía que el accidente se podría haber originado cuando un posible comprador intentó probar el vehículo.

Otras de las versiones que circularon es que haya saltado el freno de mano del auto, lo que hizo que terminara incrustado en la vidriera, la cual sufrió importantes daños.

Finalmente, se supo que un empleado intentó arrancar el vehículo -maniobra que se realiza periódicamente para evitar que las baterías se dañen- y no se dio cuenta que la Chevrolet Montana no estaba en punto muerto, con lo cual salió impulsada hacia delante, atravesando el vidrio de la fachada. Afortunadamente, no hubo heridos, indicó la policía.

