Alicia: “Confío plenamente en que vamos a lograr esa igualdad que estamos buscando, en los hechos y los derechos”

La gobernadora Alicia Kirchner encabezó esta tarde, el acto de presentación del Ministerio de la Igualdad e Integración, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. En la oportunidad puso en funciones a Agostina Mora, como titular de la nueva cartera que desde hoy forma parte de la orgánica del Gobierno Provincial. Destacó el recorrido que se hizo para contar con el organismo que hoy se puso en marcha; la importancia de un Estado Social presente, activo y promotor; y el trabajo que transversal que se constituirá en nuevo desafío.

Previo a la ceremonia de jura de la flamante Titular del presentación del Ministerio de la Igualdad e Integración, la primera mandataria provincial, participó de una charla junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; la socióloga, historiadora, investigadora del CONICET y referenta feminista nacional e internacional y actual asesora ad-honorem de Presidencia de la Nación, Dora Barrancos; y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. La misma fue moderada por la asesora en Políticas de Género y Sociales de la Gobernación de Santa Cruz, Iris Pezzarini.

En ese contexto, la primera mandataria agradeció la presencia de quienes participaron del acto y fueron fundamentales en la creación del nuevo ministerio que se puso en marcha en esta jornada. A la vez, indicó si el Estado no está presente, no se produce ningún tipo de transformación. “Es un largo camino el que se está recorriendo por los derechos de las mujeres. Por el derecho del género de la diversidad. Confío plenamente en que nosotros vamos a lograr, esa igualdad que estamos buscando, en los hechos y los derechos”, remarcó.

En ese sentido, Alicia prosiguió resaltado: “Cuando hablaba de las políticas distributivas no dejé de irme al hacia el proyecto “Ellas Hacen” y también al número telefónico 144, que lo pusimos en marcha en nuestra gestión. Nos preparamos mucho para dar respuestas a nivel nacional. Y eso se hizo a través de un Estado presente, en el que cada persona que tenía algún problema de género y de violencia, tenía la oportunidad de comunicarlo”.

En cuanto al programa social antes mencionado, precisó que el mismo nació del Territorio. “Yo quiero hablar de programas sociales, no de planes, porque hay discriminación con el Plan. Sin embargo, el programa tiene una mirada integradora, donde en eso caso, fueron cien mil mujeres del país que recibieron, no este beneficio, sino una respuesta a sus derechos ya que saben que me molesta hablar de beneficiarios. Yo hablo de titulares de derechos”, expresó.

Por otra parte, Alicia recalcó que, gracias a esas mujeres, que formaron parte de dicho, se pudo marcar el camino, trabajando, y con derechos que fueron construyendo ciudadanía. “Algunas eligieron un oficio, otras la capacitación de plomeras, electricistas y otras eligieron la universidad. Hasta el día de hoy todavía recibimos en las redes el agradecimiento por las oportunidades recibidas, expresando que algunas se recibieron de médica, de ingeniera, etc. y esa es la importancia de la oportunidad, la importancia de un Estado presente”, explicó.

“No hay política pública, si no hay un Estado Social presente, activo y promotor. Un estado que se haga cargo y que sea titular en cuanto los derechos”, recalcó.

En otra parte de su alocución la Gobernadora que a veces el camino será más fácil y otras más difícil, pero lo que no hay que abandonar nunca, es la lucha por esos derechos.

“Me habrán escuchado decir muchas veces, hay que resistir, hay que insistir y hay que persistir, cuando uno está convencido hacia dónde va. En esto está el coraje y aquellos que no se jueguen, nunca van a producir un cambio. Te puede salir bien o no, pero eso tiene un valor importante.

Las mujeres patagónicas sabemos de las luchas. Somos la segunda provincia en extensión y recorrer el territorio es complejo, pero no por eso, es un desafío permanente”, manifestó.

“Este Ministerio de la Igualdad e Integración que va a trabajar junto a los otros ministerios, nos permitirá trabajar de manera transversal. Gracias al Poder Legislativo porque hoy tenemos esta Ley con la que vamos a trabajar de forma constante para construir. Vamos a construir derechos y vamos a transformar”, consideró antes de finalizar.

“Tenemos a una gran luchadora como ha sido Evita, en su época, en su momento y que con tan pocos años se nos fue. Yo creo que dejó abierta las avenidas de la patria como decía Néstor, para que sigamos transformando, cambiando y haciendo nuevos horizontes”, concluyó.

