Leo Roquel: “la gente nos dio fuerzas para proponer una alternativa dentro del partido”

El candidato a Presidente de la UCR Santa Cruz palpita lo que será la elección interna del próximo domingo 26 de junio. Además, se refirió al comunicado emitido por la junta electoral en Caleta Olivia, quienes se apartaron de la elección aduciendo un ambiente viciado para hacer fraude. “Tiene que haber elecciones sí o sí”, dijo Roquel al respecto.

Leo Roquel, candidato a Presidente de la Unión Cívica Radical Santa Cruz dialogó esta mañana con Voces y Apuntes sobre las elecciones internas del próximo domingo. “Después de 12 años volvemos a tener elecciones del comité a nivel provincial, el algo que veníamos pidiendo como afiliados, el poder participar y abrir las puertas para que los afiliados puedan elegir quienes van a conducir los destinos del radicalismo a nivel provincial. Esto se venía negando y por eso mucha gente se fue alejando”, manifestó.

“La gente nos dio fuerza para proponer una alternativa dentro del partido, por eso estamos hoy compitiendo con una lista integrada por 40 personas. El único que ocupa un cargo público hoy en día soy yo, y cada uno de ellos deja un poco de su tiempo, y pone de sus recursos para recorrer la provincia en pos del partido. Es una lista muy genuina, con muchas ganas y con gente que tiene ganas de cambiar las cosas desde adentro para tener un radicalismo diferente”.

Con respecto al comunicado de prensa emitido por la Junta Electoral de la UCR en el día de ayer, en el que manifiestan, entre otras cuestiones que, “debido a las irregularidades generales en este acto eleccionario, lejos de ser una fiesta democrática, está totalmente viciado para hacer el fraude electoral”, Leo Roquel fue contundente. “Tiene que haber elecciones sí o sí. Cada uno tiene que poner un fiscal en cada mesa y de esa forma poder garantizar de que los que van a votar sean afiliados, estén en el padrón y que la elección se cierre con los sobres que corresponda”.

“Estas cuestiones deben venir porque el comité de Caleta Olivia está intervenido, pero tenemos la elección para generar que los comités locales funcionen con sus autoridades y no con intervenciones que no son buenas para el partido. No tenemos que llevar a que no haya elecciones. Sea cual sea el resultado hay que seguir trabajando y buscar las mejores herramientas dentro del partido para poder ser opción de gobernar”, remarcó el candidato. Escuchá el audio de la entrevista completa.

Comentarios

comentar