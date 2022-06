Gómez Bull le responde a SER

El titular de Vialidad Provincial emitió un comunicado dirigido al espacio que conduce Claudio Vidal por declaraciones impartidas en los últimos días contra el ente provincial.

En los últimos tiempos venimos observando declaraciones inoportunas y mal intencionadas de ciertos dirigentes del partido SER, que utilizan la desgracia y hechos aislados sin sustento alguno para ejercer culpabilidad hacia mi persona y del Gobierno de Santa Cruz. No está bueno utilizar la política con hechos poco fortuitos para sacar provecho ante la población de Santa Cruz, creemos que no es esa la manera correcta de hacer política, mucho menos es correcto utilizar episodios viales sin una prueba fehaciente que dicte una responsabilidad. Vemos a los funcionarios de SER expresarse mucho por redes sociales y realizando proyectos de declaración, pero no los vemos comprometerse para cambiar la realidad. Jamás se han comunicado conmigo ni con personas de mi entorno, y mucho menos he recibido de manos de ellos algún tipo de pedido de informe de los que se jactan haber solicitado. Las puertas de Vialidad Provincial están abiertas para dialogar con todos y todas, independientemente del color político al que respondan, como siempre ha sido mi postura y la de nuestro espacio. Jamás expresaron intenciones de reunirse realmente para encontrar una solución a las necesidades de los santacruceños y santacruceñas. Evidentemente es más cómodo y fácil de hacer política el hablar por redes sociales que sentarse a hablar con un par suyo.

Nuestro camino es el dialogo y las criticas despiadadas a la gestión de quienes no aportan nunca una solución no nos van a detener en la búsqueda constante de las mejoras en las rutas de la provincia. Hemos gestionado y conseguido destrabar la judialización del tramo Caleta Olivia – Comodoro Rivadavia, de la Ruta Nacional N°3, la cual se encuentra en obra para su repavimentación total, dando respuesta a una demanda pendiente que teníamos con los santacruceños y santacruceñas. También hemos gestionado y nos encontramos en un avance concreto por la repavimentación de las Rutas Provinciales N°43, tramo Pico Truncado-Las Heras; N°12, tramo Pico Truncado – Caleta Olivia, y la autovía de El Calafate al Aeropuerto, que estaremos firmando convenio en los próximos días. La Ruta 39° firmaremos contrato con las empresas el próximo viernes y ya es un hecho, y estamos trabajando sobre los proyectos mejorativos de las Rutas 9, 7 y 30, que próximamente estaremos informando. Más allá de las gestiones por obras en las que estamos trabajando, los viales realizan un esfuerzo sobrehumano como todos los años para tener las mejores condiciones de seguridad vial, aun con las adversidades climáticas que no podemos controlar y a veces nos impiden poder realizar nuestras funciones de la manera que quisiéramos. Sin embargo, pese a las inclemencias que pueden suceder, tanto de Vialidad Provincial como de la Agencia de Seguridad Vial, abordamos nuestras responsabilidades con políticas de prevención para cuidar a la ciudadanía.

Es curioso que no se preocuparon cuando durante el Gobierno de Mauricio Macri había ciertos tramos de las rutas de Santa Cruz que estaban judicializados y la provincia no podía intervenirlos. Tampoco los escuchamos cuando las rutas de Santa Cruz quedaron en manos de empresas privadas durante el mismo Gobierno de Mauricio Macri, que dejaron un desastre difícil de reparar en dos años, pero con esfuerzo y gestión vamos sacando adelante. Curiosamente, tampoco se preocupó su representante en la Cámara de Diputados de la Nación, Claudio Vidal, por no votar a favor el presupuesto del año 2022 para Santa Cruz, el cual incluía obras para la provincia por más de 100 mil millones de pesos, que irían destinados a obras vitales como las represas, la mejora de los kilómetros restantes de la Ruta Nacional N°3 que atraviesa Santa Cruz y el acueducto, que beneficiaría con agua potable a más de 200 mil santacruceños y santacruceñas. Es curioso también que justamente salgan desde el espacio SER con bombos y pancartas a realizar operaciones mediáticas pidiendo por “agua, pan y trabajo” y haciendo declaraciones por el mantenimiento de las rutas cuando ellos son quienes les niegan a los santacruceños la posibilidad de contar con un presupuesto para poder abordar las mejoras ante estas necesidades.

Que los habitantes de Santa Cruz sepan y recuerden que quienes no votaron a favor del presupuesto para nuestra provincia fueron los legisladores de Cambiemos y Claudio Vidal, que les fue funcional y, nuevamente, demostró que sus dichos van en contra de sus actos porque cuando dice SER peronista y representante de los trabajadores, quedan en declaraciones para la tribuna, pero cuando tiene que salir a la cancha parece cambiar de idea e ir en contra de los trabajadores y trabajadoras. SER es una contradicción constante y a los hechos me remito: piden por agua, pero no votan a favor del acueducto, piden por las rutas, pero no votan el presupuesto para repavimentar la Ruta N°3, piden por pan, pero no votan a favor de las represas que generarían trabajo, piden por los trabajadores, pero el Sindicato de Petróleo y Gas Privado, que conduce Claudio Vidal, fue el que no contuvo a los miles de petroleros que fueron dejados en la calle sin trabajo durante los cuatro años de mandato del Gobierno de Mauricio Macri, que si encontraron contención desde el Gobierno de Santa Cruz, que conduce la compañera Alicia Kirchner.

