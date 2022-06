Alicia: “Tiene que haber una política explícita y una mirada absolutamente integral”

La gobernadora Alicia Kirchner encabezó este mediodía la presentación de los consultorios de Salud Sexual Integral con Perspectiva de Género y Diversidad. De esta manera, el Ejecutivo solicitó instruir a los directores hospitalarios de la provincia a su creación. La primera mandataria valoró el avance y remarcó que “más allá de la infraestructura, el capital humano es fundamental”.

La primera mandataria santacruceña encabezó este mediodía la creación de los consultorios de Salud Sexual Integral con Perspectiva de Género y Diversidad que tienen por objetivo garantizar el acceso a la salud a toda la población, sin discriminación alguna.

En este sentido, Alicia resaltó que “todo tiene que ver con una política, porque si no hay una política explícita, podemos presentar muchos consultorios, pero no tener ningún tipo de impacto”.

En otro tramo, la gobernadora remarcó la labor que desarrollan lxs referentes en las diferentes localidades de la provincia.

“Cuando se habla de política de salud nos preocupamos mucho por la infraestructura, realmente es un gran avance, pero si esos hospitales no los llenamos de calidad, no solamente equipamiento, sino fundamentalmente del recurso humano, ese capital humano, no alcanza, eso es lo más importante”, apuntó.

Alicia recordó la importancia de “tener esa mirada que llega al otro” y resaltó: “Creo que es el gran desafío que se nos viene, seguramente en el día a día los tendremos que mejorar, pero en realidad tienen que tener una mirada absolutamente integral”.

Es así que, agregó, “en este desafío, a toda nuestra gente del interior y en Río Gallegos, les pedí lo que permanentemente les digo, vayan construyendo juntos, no hay un libro que te diga dónde tenes que trabajar, esa mirada integral se ve en lo cotidiano, y lo cotidiano tiene que tener no solamente la mirada del especialista, sino colocarte en el lugar del otro, eso no te lo da ningún libro”, subrayó y añadió que “eso te da la el trabajo permanente y el compromiso”.

Es por ello que, indicó Alicia, “yo veo que acá esta la representación de toda la provincia y quiero que les transmitan a todos los equipos estos lazos de integración que tiene que haber, no solo la mirada sanitaria, sino social e integral”.

Asimismo, la gobernadora resaltó que “cuando abrimos la puerta de ese consultorio hay que tener la capacidad de poder entender, de poder comprender y estar, esa es la barrera que hay que derribar”.

Alicia, en tanto, sostuvo: “Que ese consultorio de salud sexual te tenga como persona presente, respetando tus derechos, porque los derechos humanos son derechos sociales, y detrás de cada necesidad hay un derecho, es fundamental estar al lado del otro y entender. Si yo me siento con una persona, simplemente escuchando y con la mirada, me voy a dar cuenta hasta dónde tengo que llegar y hasta donde tengo que abordar”.

Para concluir, la gobernadora sostuvo que es una tarea compleja, “pero estoy segura que la van a llevar a cabo como debe ser, integralmente, con respeto y, fundamentalmente, con amor”.

