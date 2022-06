Perincioli: “Santa Cruz tiene un compromiso estratégico con el desarrollo de los recursos no renovables”

Así se expresó el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ignacio Perincioli, en el marco de la presentación que la Provincia de Santa Cruz realizó en el marco de Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC 2022).

En la oportunidad, el ministro de Economía expuso detalles del proyecto AONI, basado en nuevas tecnologías sobre la web 3.0, orientadas al desarrollo social sostenible.

En primer lugar, mencionó que la propuesta “viene a hacer hincapié en los proyectos ambientales” y aseveró que “Santa Cruz tiene un compromiso estratégico con el desarrollo de los recursos no renovables, no sólo con la minería, sino también con los hidrocarburos”.

El proyecto es un desarrollo que se lleva adelante desde hace casi dos años; se empezó a trabajar con la decisión y la directiva de la gobernadora, e involucra en forma transversal a varias áreas de gobierno, tales como Fomicruz, la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Modernización y el Ministerio de Economía.

En idioma tehuelche “Aoni” significa sur, por lo que Perincioli señaló: “Para algunos la Patagonia es el fin del mundo. Nosotros cambiamos la mirada y la vemos desde otro lado. Creemos que la Patagonia tiene que ser el principio del mundo”.

La prospección para el 2050 indica que el mundo va experimentar un aumento en su temperatura de 4 grados aproximadamente, por lo que se generarán lugares inhabitables, “y en ese mapa la Patagonia va a ser un lugar receptivo de migraciones para las poblaciones que no tengan lugar donde vivir y tengan que ir a lugares donde se pueda habitar; la Patagonia va a ser uno de ellos”, detalló el funcionario.

Teniendo en cuenta el eje del cambio climático, “creamos esta propuesta basada en la tecnología ‘blockchain’ (cadena de bloque), orientada al desarrollo sostenible y los principios de la bioeconomía circular”, mencionó Perincioli.

Aspectos de AONI

Para AONI se eligió la tecnología “blockchain”, que se basa en “la transferencia, trazabilidad, seguridad, descentralización e inmutabilidad que nos brinda la tecnología; este es un proceso de transformación que no sólo tiene en cuenta los efectos del cambio climático, también nos basamos, como dijo la gobernadora, en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU”, seguró.

En Santa Cruz se viene trabajando en enfocar o englobar una serie de proyectos. Cuatro de los que se llevan adelante son los de preservación y regeneración de los ecosistemas patagónicos, energías renovables, manejo sustentable del guanaco y el agua para Santa Cruz.

En cuanto a la preservación y regeneración de los ecosistemas patagónicos, se desarrolla en la localidad de Gobernador Gregores, en el lote Isla Fea de 90 hectáreas el proceso de forestación. También se despliegan proyectos de cuidado de pastizales y protección de bosques nativos, en conjunto con la Secretaría de Ambiente, el Consejo Agrario de la Provincia y también el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), que colabora como organismo nacional en este tema.

Otro de los proyectos es el del guanaco: “Tenemos una población de guanacos muy grande en la provincia que requiere un manejo cuidadoso y controlado de la especie para cuidar la conservación de la biodiversidad y ver de qué manera podemos, a través de la bioeconomía circular, generar un circuito y una cadena de valor para cada uno de los eslabones en la industria”, marcó Perincioli.

El tercer proyecto es el de la energía renovable, “desde toda la gestión del gobierno de Alicia venimos con el lema de «Energía Para Crecer», trabajando muy fuerte en el desarrollo de las energías”.

Asimismo, se refirió la minería como herramienta para la transición energética, “tenemos un muy fuerte sector de hidrocarburos en la provincia en la cuenca del golfo San Jorge, en la cuenca austral con desarrollo de petróleo y gas, que le da hidrocarburos no sólo a la provincia de Santa Cruz, sino a todo el país, y en el cual la transición energética también es un tema y un lema que nos tiene que interesar a todos, y ver de qué manera nosotros podemos trabajar desde el gobierno, en conjunto con el sector privado y la sociedad”.

El último proyecto al que se refirió Ignacio Perincioli fue el del agua para Santa Cruz: “Agua potable para toda la producción, las dificultades, el cambio climático, lagos que se secan, ríos que cada vez tienen menos caudal, estas cuestiones son fundamentales y estratégicas, y en ese sentido la gobernadora junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) han participado en una misión hace muy poco en Israel, y ya vienen trabajando en buscar herramientas y cuestiones que nos ayuden a solucionar estos problemas”, apuntó.

Cabe mencionar la comitiva del Gobierno de Santa Cruz, encabezada por gobernadora Alicia Kirchner, participa en la edición 2022 de la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), que se realiza en la ciudad de Toronto, donde se llevan adelante distintas actividades, y en este contexto, la representación de Santa Cruz participó también del International Women in Mining, que congregó a mujeres líderes y representativas de la actividad minera.

