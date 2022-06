Alicia: “Con un acuerdo y participación, apostamos por más”

Lo manifestó la gobernadora Alicia Kirchner, durante la exposición que llevó adelante en el marco de Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC 2022), en clara alusión al crecimiento y avances que tuvo la provincia de Santa Cruz en relación a la producción minera. Además, resaltó que en 2021 se apostó a un determinado nivel exploratorio, llegando en ese período a un 38 %. Ahora los nuevos objetivos implican redoblar esfuerzos y trabajo para llegar al 50 % en 2023. En ese marco, aprovechó la oportunidad para presentar el activo digital de bioeconomía circular denominado “AONI”.

En la primera parte de su presentación, la Gobernadora manifestó: “Estamos orgullosos de poder presentar a Santa Cruz. Venimos hace cuatro años a estos encuentros y creo que podemos mirarnos a los ojos y decir que estamos cumpliendo”.

Asimismo, se refirió a la producción minera en la provincia, remarcando: “Tenemos oro y plata, el 51 % de la producción metalífera, tenemos el apoyo de pequeñas empresas proveedoras que se encuentran registradas y prestan servicios a la minería, por eso decimos que la minería es amigable”.

En otro tramo de su alocución, sostuvo que “sabemos hacia dónde caminamos”. “Todos estos instrumentos no se hicieron en un escritorio, sino hablando y dialogando. Cuando me hice cargo del Gobierno de la Provincia en el 2015 en la primera gestión, planificamos el Acuerdo Social, que no significa que todos estamos de acuerdo con todo, sino que podemos participar y discutir”, agregó.

“El objetivo es el acuerdo, queremos y apostamos a ir por más”, subrayó.

En ese contexto, puso especial énfasis al hacer alusión a la actual situación mundial y los resabios que está dejando la pandemia. “Hoy la fragilidad en el mundo con la pandemia nos marca que necesitamos otros desafíos. Se preguntó, en tanto, ¿estábamos preparados para esto? Nadie lo estaba. Sin embargo, pudimos desarrollar la actividad en conjunto, tuvimos que trabajar mucho en esos acuerdos, junto con todos los actores para poder seguir desarrollando la minería como debía ser y fundamentalmente protegiendo a nuestra gente”, reflexionó.

“Seguiremos ahondando y profundizando lo mismo, además, algo que creo que es lo más importante, con un Estado presente”, aseguró.

Posteriormente, primera mandataria santacruceña, expuso detalles acerca de la situación económica y financiera en la que se encontraba la provincia cual se hizo cargo de la misma en su primera gestión. “En el 2015 estábamos un poco estancados en lo que hacía a la producción y exploración, cuando la minería ya se viene desarrollando en la provincia hace años, y dijimos que teníamos que incrementar la producción en un 40 %, ¿cómo lo íbamos a hacer? Trabajando, proponiendo ideas”, explicó.

A su vez, recordó, “en el 2021 buscamos el registro a nivel exploratorio y llegamos al 38 %, creo que este año ya estamos en el 40, esto es muy importante porque significa más trabajo, es así que en este momento se están desarrollando 11 proyectos exploratorios, algunos ya para empezar la explotación y vamos a seguir avanzando”. El desafío ahora, sostuvo, “por lo menos en el término de esta segunda gestión, es llegar al 50 % en el 2023”.

Antes de finalizar con la ponencia, Alicia expresó: “Tenemos metas, porque el que no se propone metas, la verdad que no tiene claro el camino. Nosotros queremos seguir avanzando y nos interesa mucho hacerlo en el ambiente, todo lo que tiene que ver con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no solamente nos va hacer más amigable, sino que estamos preservando nuestra humanidad”.

