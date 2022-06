Acuña Kunz: «Estamos empezando una nueva etapa dentro del radicalismo»

Con motivo de las elecciones dentro del partido Radical, visitó los estudios de la radio en el programa Voces y Apuntes, el Dr. Juan Acuña Kunz, candidato a vicepresidente de la lista «Dirigencia con compromiso», que encabeza Leo Roquel.

«Durante toda la pandemia, yo estuve abocado a la misma y me había comprometido con la comunidad a no participar durante el pico de la pandemia, hasta que no terminará ésto. Evidentemente ésto todavía no terminó, pero estamos en otra fase. El año pasado, en las elecciones de medio término me vinieron a ofrecer un cargo de Diputado Nacional para acompañar a Roxana Reyes, el cual yo rechacé porque estaba abocado al cuidado de la gente y estaba comprometido con la sociedad. El ofrecimiento fue concreto, y no quería hacer política en ese momento. Tampoco podía hipotecar el futuro, y después de ésta pandemia que fue una tragedia para la humanidad, creo que ahora puedo encarar otras cosas, puesto que yo ya tengo una experiencia por haber sido Diputado Nacional en el periodo 2005-2009. En esa época trabajé fuertemente en el Congreso, soy autor de una de las leyes importantes en la Argentina que es la ley de obesidad. La experiencia que tengo es importante para que los más jóvenes, puedan tomar ésta posta», comenzaba diciendo Acuña Kunz.

«En ésta oportunidad, quiero acompañar a Leo Roquel que es el candidato a presidente del comité provincia por la lista de Dirigencia con compromiso. Simplemente acompañarlo, ésto es una elección interna. Estamos empezando una nueva etapa dentro del radicalismo, no queremos ir contra nadie sino a favor de. En éste momento, creemos que la lista con la cual vamos a competir, que es la lista de el Intendente Gardonio de San Julián, que también lleva gente Federal de la provincia, pero nosotros queremos alternancia porque hace 12 años que están en el poder del oficialismo partidario y creemos que hay que cambiar muchas cosas dentro del partido», continuaba el doctor.

«El comité provincia es el encargado, como herramienta política de un partido, de activar todos los comités de cada una de las localidades. En algunas no tenemos estructura física, pero en todas hay un comité formado por personas, y que se debería usar como herramienta política y participativa, donde la gente vaya y discuta de cuestiones políticas y se forme desde el punto de vista político como lo hacen distintas instituciones en el país», manifestaba.

