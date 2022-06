Festejaba a los bocinazos haber conseguido su licencia de conducir y chocó el auto de su hermano: todo quedó grabado

Una joven volvió a su casa tras conseguir la licencia de conducir y mientras festejaba chocó contra el auto de su hermano.

Una joven española consiguió por primera vez la licencia de conducir y no pudo contener su felicidad. Al llegar a su casa festejó tocando bocina pero se distrajo y chocó contra el auto de su hermano.

Ingrid se había comprado su auto y sólo le quedaba aprender a manejarlo y sacar la licencia de conducir, su mamá la estaba esperando en la puerta de su casa para grabar el gran momento de la joven, pero en ese instante, mientras tocaba bocina y festejaba por lo logrado, chocó el auto de su hermano que estaba estacionado adelante.

“Llego a mi casa, veo a mi madre grabando, me pongo a saludarla y se me va el volante hacia la derecha y choco con el auto de mi hermano”, contó la conductora a través de unos audios que le envió a unas amigas y que compartió a través de su cuenta de Tik Tok.

Además, en esas conversaciones se pueden ver fotos de la joven llorando y audios en los que relataba no poder creer lo que le había sucedido: “No vais a creer lo que me ha pasado. Estoy super triste y enfadada conmigo, es que no me lo creo”. Ingrid también contó que no solo estaba triste por su distracción sino que todavía no había hecho la verificación de seguridad del auto por lo que no le cubrirá los daños.

La joven compartió el video del choque que había grabado su mamá en sus redes sociales, tuvo miles de reproducciones y se viralizó rápidamente, junto al posteo Ingrid escribió: “Se me olvidó que era viernes 13″.

Ante esto, algunos usuarios de Tik Tok comenzaron a criticarla y ella salió a defenderse: “Llegué a mi casa y vi a mi madre grabándome y fui a saludarla y al girar para saludarla, se me fue la otra mano. Pero ya está no maté a nadie”. Otros, comprendieron lo que le había sucedido y le comunicaron que es algo que le puede pasar a cualquier persona.

