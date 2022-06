Padres se reúnen pidiendo resguardo del frío para los niños en el acto de promesa a la bandera

Luego de una cuestionada decisión de la Dirección Regional de Educación Zona Norte de realizar el acto de promesa a la bandera en la costanera, al aire libre, el móvil de Voces y Apuntes se acercó al lugar, donde se encontraban padres manifestándose.

Natalí Blanco, mamá de uno de los alumnos que hará la promesa a la bandera, comentaba:

«Fuimos autoconvocados a último momento, nos enteramos de ésta propuesta impuesta la semana pasada, algunas escuelas se enteraron éste mismo lunes, que teníamos que asistir a la promesa a la bandera en la Costanera. Obviamente generó mucho malestar porque nosotros como padres, hace dos meses estamos organizandonos, para que sea un día especial, lleno de detalles, de cosas lindas para nuestros hijos, incluso ellos ensayando el respectivo acto protocolar»

«Cuando nos enteramos de ésta decisión arbitraria, sin predisposición de las autoridades a algún tipo de flexibilidad, a raíz de que todos los 4tos ya veníamos organizando hace dos meses, otras escuelas empezaron hace un mes, pero ya se venía organizando. El problema es que estamos en contexto epidemiológico, en pandemia. Además el frío nos predispone a enfermedades respiratorias. No condice ésto que han decidido, que nos quieren obligar a estar enfrente de ésto, que no sabemos si es política o cuál es la motivación personal del referente del área. Lo que queremos como padres, es que nos den la autorización de poder hacerlo como lo veníamos planificando cada uno de nosotros en las instituciones educativas. Ésto no lo podemos hacer al día de hoy, porque no nos permiten. Sólo se hace la promesa a la bandera en la Costanera, el que quiere va, el que no quiere no. Pero le estamos robando el momento especial a los niños. Primero están nuestros hijos y su salud, exigimos que todo el esfuerzo y lo planificado se cumpla»

Fabiana, otra de las madres que se acercó al lugar y tuvo la posibilidad de ingresar a la Dirección Regional de Educación Zona Norte donde la secretaria administrativa les labró un acta.

«La señorita nos recibió cordialmente, respetuosa de nuestra postura pero mucho para decir no tiene porque es una secretaria. Queríamos que nos reciba el director, alguna coordinadora o supervisora. De las diez supervisoras, no había ninguna. Pedimos que el delegado nos reciba y nos dé una audiencia. Puede venir un padre representando a cada escuela y lo que queremos es que se nos escuche. La postura unánime es que los niños no van»

