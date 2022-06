Alicia: “Firmar estos convenios, es mejorar la calidad de vida de las comunidades”

La gobernadora Alicia Kirchner junto a integrantes de su gabinete, participó del acto de firma de convenios con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), y el anuncio de nuevas obras de agua y saneamiento en nueve localidades de Santa Cruz. Resaltó la imperiosa necesidad de realizar obras que no se ven pero que tienen un gran impacto en las comunidades, y el trabajo articulado con las Intendencias y Comisiones de Fomento.

En ese marco, la mandataria provincial destacó la presencia de las autoridades de ENOHSA como así también de los intendentes de la provincia porque siempre están proyectando y buscando una mejor calidad de vida para sus comunidades. “En esta ocasión, me acompañaron los intendentes de distintas localidades. También estuvo el equipo de trabajo de Servicios Público que operativiza y articula las obras con cada uno de ellos. Además, hacen el seguimiento de las mismas”, explicó. A la vez consideró que hoy se firmaron convenios y anuncios de obras por $ 1.490 millones y $ 352 millones, respectivamente. “Yo diría que firmar esto en este momento, es mejorar la calidad de vida. La pandemia produjo un resquebrajamiento de la economía y en la vida de los pueblos donde las fueron suspendidas. Siempre digo que son obras que no se ven pero que se sienten, y hoy nos hemos enfrentado con obras que van detrás de la realidad, porque nuestras localidades crecieron muy rápido y cuando las planificaron no pensaron con que era fundamental establecer esas redes para desarrollar las mismas”, reflexionó.

En otra parte de su discurso, la Gobernadora remarcó que hoy se puso en valor dos retroexcavadoras para Distrigas S.A. “Lo cierto que es una empresa de la provincia donde también estamos trabajando con la posibilidad de hacer los zanjeo para realizar las instalaciones de gas pero ya hay familias viviendo allí. Me gustaría que podamos mirar un día y que estén las redes de gas antes de que las familias se instalen”, agregó.

“Ustedes saben cuál fue la realidad de Santa Cruz durante los primeros cuatro años de mi gestión, donde no hubo un apoyo real del gobierno de ese entonces, de tal manera que se lanzaron Programas de Vivienda tradicional y nos dieron el 14 por ciento para poder hacerlas y las estamos terminando con fondos provinciales. Más de 589 viviendas que las estamos inaugurando, pero con fondos provinciales”, detalló.

Otro aspecto al que se refirió, es la importancia del planeamiento, pero en estos casos muchas veces se llega después. “Con estas obras vamos a estar más tranquilos, en especial la gente que es lo más importante”, aseveró.

Finalmente, manifestó un agradecimiento especial a Enrique Cresto que es un hombre que siempre ha estado dispuesto a trabajar y es muy ejecutivo. “Creo que su historia como intendente de una ciudad muy importante, le ha dado ese valor agregado de saber la importancia de todas estas obras para mejorar los servicios públicos”, concluyó.

Comentarios

comentar