Más de diez mil pacientes con diabetes acceden a la cobertura integral de la Caja de Servicios Sociales

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Caja de Servicios Sociales, informó la cantidad de afiliados y afiliadas con diabetes que la obra social santacruceña acompaña con cobertura al 100 por ciento.

Para acceder a este beneficio se debe certificar el diagnóstico ante la institución. El formulario para ingresar al programa, disponible en css.gov.ar. debe ser completado por la o el profesional tratante y enviado por correo a auditoriamedica2021@gmail.com o personalmente en las delegaciones de la obra social santacruceña. Desde la auditoría médica, profesionales de la salud analizaron los datos que surgieron desde Gerencia de la Información respecto a la diabetes en la obra social de Santa Cruz

El programa de diabetes es de los más numerosos en la Caja de Servicios Sociales, suma 10386 pacientes a la fecha. La cifra mayor y más cercana es la de enfermedades crónicas con cobertura al 70 por ciento, con 13.062 adhesiones. La diferencia es que esta contempla más de 20 diagnósticos. “La diabetes es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo” resaltó el médico auditor Néstor Kamú.

No obstante, “si esta estadística supera a la presión arterial es porque no se está cargando el diagnóstico, o el paciente la desconoce o ignora o no quiere tener en cuenta que es hipertenso” alertó. El auditor sostuvo que, si existiera más conciencia respecto al tratamiento de la hipertensión como con la diabetes, el número sería diferente a nivel sistema. “La diabetes consume más fármacos y está más asociada a ser tratada como enfermedad”, agregó Kamú.

De 10.386 pacientes, 6969 son mujeres, superando ampliamente a los 3417 varones que la CSS acompaña en el programa de diabetes. El médico auditor de la CSS explicó que “en el mundo entero no hay una gran diferencia en cuanto a la prevalencia de mujeres en la diabetes, acá habría que ver los factores, sí está ligado a la obesidad y sobrepeso puede ser determinante”

Respecto a la distribución etaria, que comienza a crecer exponencialmente de los 30 años en adelante, con la mayor cantidad de pacientes de este universo entre los 60 y 70 años de edad, el doctor resaltó que se debe a la diferencia entre los tipos de diabetes. “Cuando se da en menores de 15 años es porque se trata del tipo 1, es genética pura, mientras que la de tipo 2, además de genética está asociado a los hábitos y el estilo de vida. Estamos hablando casi de enfermedades diferentes” destacó. El médico auditor de la CSS resaltó que “no se deben asociar a los menores con diabetes con la diabetes tipo 2, es una enfermedad diferente, el mecanismo de la fisiopatología es totalmente diferente”.

En ambos casos, la obra social santacruceña acompaña con cobertura al 100 por ciento en estudios de laboratorio inherentes a la patología, hipoglucemiantes orales, insulina, tiras reactivas y glucómetro.

Comentarios

comentar