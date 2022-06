El Municipio organiza actividad por el «Día Mundial del Medio Ambiente»

Este viernes en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Municipio proyectará en el Auditorio del Centro Cultural Caleta Olivia, el documental TRASH “El Camino de la Basura”, y como antesala al día del evento, presentó a quien es su directora, Agustina Grasso, (periodista ambiental y cronista).

En este contexto, Gabriela Anderson, subsecretaría de Educación Ambiental, explicó que esta temática convoca a toda la comunidad como así también al Municipio.

“El día 5 de Junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y decidimos con las áreas municipales desarrollar esta actividad. Es por ello que hoy contamos con la presencia de la directora del documental quien nos vista para realizar esta presentación oficial”, expresó.

De la misma manera, Agustina Grasso, directora del documental, mencionó que vienen trabajando junto a los sectores comunales hace varios meses en el proyecto. También, resaltó la importancia de poder debatir junto a la sociedad sobre estos temas a través de la proyección del documental.

“Es un honor estar acá y compartir esta temática que muchas veces interesa, pero a quienes están en el poder un poco esto se hace de lado y pareciera que es mejor esconder la basura debajo de la alfombra”, señaló.

Asimismo, comentó que es todo un desafío recorrer las localidades del país, donde visibilizan cada problemática que afecta a estas.

“Lanzamos, Mapa Trash, que es un mapeo de basurales, rellenos sanitarios y de cooperativas de reciclado, es allí donde vemos patrones que se repiten y debido a este hecho es que nos interesa saber que sucede con la basura en Caleta Olivia y la provincia de Santa Cruz”, enfatizó.

Recorridos

Por la tarde, la secretaria de Ambiente Silvina Sotomayor, junto al Secretario de Servicios llevaron a Agustina Grasso, periodista y ecofilminista a recorrer la Planta de Gestión Integral de Residuos Sólidos para que conozca el trabajo que se lleva adelante.

En este sentido, la encargada de la cartera Ambiental del Municipio, destacó: «Junto al Secretario de Servicios y las recuperadoras urbanas le detallamos y mostramos la labor que se realiza en la ciudad, dónde Agustina logro recabar datos y realizar notas con ellas para conocer que se hace con el residuo. Fue una tarde muy productiva, dónde aprendimos mucho».

Cabe destacar, que mañana continuará el recorrido a las composteras comunitarias.

De esta forma, Agustina Grasso manifestó su alegría por conocer Caleta Olivia, «estoy super agradecida de estar aquí, es un lugar hermoso con mucho por descubrir. Fuimos al basural, para ver cómo está la situación,.estuvimos con las cooperativas de reciclaje y en la Reserva Provincial de Lobos Marinos. Tenemos una diversidad de paisajes y de contaminación».

Tras el diálogo que mantuvo con Rubén Contreras sobre la ciudad, Grasso explicó: «en todo el país sufrimos incendios, lo que sucede con el material reciclable es que es muy inflamable, y lamentablemente lo he visto en distintas provincias. Lo que me llamo la atención, es que hay caminos anchos, mucho laburo con la topadora. En otros lugares, la basura queda allí y no hay un trabajo con topadoras. La problemática de los vertederos, es una situación estructural que tiene nuestro país y hace años que está».

Finalmente, invitó a la comunidad a participar de la proyección del documental interactivo Trash, en el auditorio a partir de las 10 horas, para luego hacer una charla debate sobre estos temas que son claves para el futuro del planeta.

Comentarios

comentar